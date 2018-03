Von Peter Nindler

Innsbruck – Die designierte Soziallandesrätin Gabriele Fischer (49) will vorerst einmal die Geschwindigkeit herausnehmen. „Ich wurde am Dienstag erstmals damit konfrontiert, dass ich Landesrätin werden soll, am Mittwoch hat mir dann die grüne Landesversammlung das Vertrauen geschenkt.“ Und jetzt will sie in Ruhe in ihre neue Funktion in der schwarz-grünen Landesregierung hineinwachsen. „Deshalb werde ich mir in den nächsten Wochen den notwendigen Überblick verschaffen.“ Als Regierungsmitglied nimmt die Fremdbestimmung zu, „weil dies die Aufgabe mit sich bringt“, sagt Fischer im TT-Gespräch. „Doch ich möchte stets auch die Herrin über mich selbst sein. Alles andere würde meinem Naturell widersprechen.“ So hat sie sich bereits mit 16 in Osttirol gegen den Bau eines Golfplatzes aufgelehnt.

Als Rebellin und Aufdeckerin von Missständen an der Innsbrucker Kinderklinik wurde Gabriel­e Fischer bekannt. Ist sie eine Einzelkämpferin? „Obwohl ich eine Revoluzzerin war, bin ich stets auch eine Teamplayerin. Schließlich musste ich immer unterschiedliche Interessen zusammenbringen.“

Nein, sie habe nicht aktiv beschlossen, Politi­kerin zu werden. „2013 wollte ich mit meiner Kandidatur vor allem Solidarität gegenüber den Grünen bekunden. Eigentlich war ich auf einem aussichtslosen Platz gereiht. Nach der Landtagswahl saß ich dann plötzlich im Landtag.“ Engagement ist eine Charaktereigenschaft der neuen Sozialreferentin, aber auch eine gewisse Pragmatik. So hat sie sich im Landtag etabliert und so will Fischer, die sich für Verdi-Opern, Placido Domingo und Lucio Dalla begeistert, gleichsam das Sozialres- sort führen.