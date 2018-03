Von Catharina Oblasser

Lienz – Osttirol kommt ohne Wirtschaftsförderung nicht aus: Das wird von vielen Seiten schon als naturgegeben betrachtet. Kein Wunder, schließlich hat der Bezirk Lienz seit jeher einen Sonderstatus, wenn es um Bedürftigkeit geht – wegen der Abgeschiedenheit, der Lage als Enklave, der Entfernung von großen Ballungszentren und allen daraus resultierenden Nachteilen.

Ab 1995 war dieser Status auch von der Europäischen Union anerkannt. Seit dem Beitritt Österreichs gilt Osttirol als so genanntes „nationales Regionalfördergebiet“. Das wurde in jeder der EU-Förderperioden aufs Neue bestätigt. Ob es mit Auslaufen der aktuellen Periode Ende 2020 wieder dazu kommt, ist nicht unumstritten.

So ist es bisher: Als nationales Regionalfördergebiet hat der Bezirk Lienz das Recht auf höhere Förderungen als Regionen ohne Sonderstatus, erklärt Reinhard Lobenwein, Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Lienz. „Klein- und Mittelbetriebe können für bestimmte Investitionen wie etwa neue Maschinen nicht nur maximal zehn Prozent, sondern bis zu 20 Prozent Förderung in Anspruch nehmen“, nennt er ein Beispiel. „Bei Großbetrieben mit mehr als 250 Mitarbeitern liegt die Grenze bei zehn Prozent, im Gegensatz zu null Prozent in anderen Bezirken.“ Darüber hinaus gibt es Spezialpakete, wie etwa das Isel-Sonderprogramm des Landes, das den Gemeinden im Iseltal zugutekommt. Es soll die möglicherweise negativen Folgen der Natura-2000-Ausweisung abmildern.

Gefördert wird Wünschenswertes wie Innovation, Digitalisierung oder umweltverbessernde Maßnahmen. Als theoretisches Beispiel für maximale Förderwürdigkeit beschreibt Lobenwein ein Projekt, das die thermische Sanierung des Gebäudes, einen Zubau mit innovativen Aspekten und die Anschaffung einer digitalen Maschine vereint – und das außerdem noch im Iseltal liegt.

Woher kommen nun die Zweifel an der künftigen Förderwürdigkeit Osttirols auf EU-Ebene? Begründet ist das in den guten Wirtschaftsdaten des Bezirks. Er vor Kurzem gab die Wirtschaftskammer eine Zusammenfassung: Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht, bei der Wirtschaftsleistung in Form des Bruttoregionalprodukts wächst Osttirol schneller als Tirol und Österreich, Firmengründungen erreichen Rekordwerte.

„Bei der EU geht es um harte Fakten“, meint der Geschäftsführer. Wenn die Kennzahlen entsprechend unter dem Bundesschnitt liegen, dann erkennt Brüssel der Region einen Sonderstatus zu. Wenn nicht, dann nicht. Schlagend wird das zwar erst mit Beginn der neuen Förderperiode 2021, doch sondiert wird zweifellos schon jetzt.

Reinhard Lobenwein sieht den möglichen Wegfall des Sonderstatus mit gemischen Gefühlen: „Es würde massiv weniger Förderungen geben. Doch der Grund dafür ist der wirtschaftliche Aufschwung, und das ist wirklich positiv.“