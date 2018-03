Von Agnes Dorn

Oetz – Um- und Neubauten diverser öffentlicher Gebäude wie des Gemeindehauses oder des Kindergartens haben in den vergangenen Jahren den Verschuldungsgrad der Gemeinde Oetz in einem Jahr von rund 38 auf 52,73 Prozent und den Gesamtschuldenstand auf über vier Millionen Euro erhöht. „Heuer werden wir wieder ausgeglichen arbeiten können. Der Kanal und alles andere findet sich im ordentlichen Haushalt“, sieht Bürgermeister Hansjörg Falkner jedoch wenig Grund zur Sorge. Außerdem habe man einst mit 60 Prozent Verschuldung gestartet, erinnert er an den Beginn seiner Amtstätigkeit als Dorfchef.

Aktuell stehen derzeit die Erschließungsarbeiten der neuen Siedlungsgebiete Gries und Moos in den Startlöchern, den Zuschlag für das niedrigste Auftragsangebot in der Höhe von 347.000 Euro wird nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss die Strabag erhalten.

Auch wenn die wasserrechtliche Genehmigung für die Verlängerung des Griesfeldwegs bereits erfolgt ist, wartet die Gemeinde schon seit einiger Zeit auf die Antwort des letzten Grundeigentümers. Denn ein neun Quadratmeter großer Teil des Grundstücks der Polizeiinspektion Oetz wird noch benötigt, um die Erschließungsstraße zum neuen Siedlungsgebiet zu errichten. Trotz mehrmaliger Versuche einer Kontaktaufnahme konnte die Gemeinde bis jetzt noch keinerlei Reaktion der in Wien ansässigen Immobiliengesellschaft erreichen, wie Falkner bedauernd berichtet. Um im schlimmsten Fall ein Enteignungsverfahren in die Wege leiten zu können, hat der Gemeinderat nun in einem Beschluss die insgesamt sechs Teilflächen zur Gemeindestraße erklärt: „Das öffentliche Interesse begründet die Enteignung“, beruhigt Falkner Bedenken, dass sich die Immobiliengesellschaft doch noch melden und gegen den Verkauf der neun Quadratmeter aussprechen könnte.

Im neuen Siedlungsgebiet Moos wurde die Umwidmung der ersten Bauplätze beschlossen, die nun zum Verkauf angeboten werden sollen. Es gebe bereits mehr Interessenten als Bauplätze. „Jetzt geht es darum, den Verkauf anzugehen. Das ganze Gebiet soll dann widmungstechnisch und mit Bebauungsplan in einem Abwasch erledigt werden“, erklärt der Dorfchef, dass man nicht vorhabe, künftig nur einzelne Parzellen umzuwidmen.