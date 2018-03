Innsbruck – Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer will mit ihrer Liste Für Innsbruck (FI) bei der anstehenden Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl mindestens zehn Mandate und Platz eins erreichen. Koalitionspräferenz wollte die Bürgermeisterin zwar noch keine nennen, es werde aber jedenfalls drei Parteien für eine stabile Regierung brauchen, wahrscheinlich sogar vier, meinte sie.

„Unser Ziel ist es, klar stimmenstärkste Fraktion zu werden“, erklärte Oppitz-Plörer bei der Präsentation der Für Innsbruck-Liste am Freitag in der Landeshauptstadt. Bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2012 landete FI knapp hinter der ÖVP auf dem zweiten Platz. Zuletzt hatte die Liste der Bürgermeisterin acht Sitze im Gemeinderat. Auch nach der Wahl brauche es eine „breite Zusammenarbeit“, betonte Oppitz-Plörer, die es für sinnvoll halte, dass alle Stadtsenatsfraktionen auch in der zukünftigen Regierung vertreten seien.

Oppitz-Plörer selbst warb auf ihren Plakaten mit einem in grün, rot, schwarz und gelb – den Farben der derzeitigen Vierer-Koalition – gehaltenen großen „C“. „Das ‚C‘ bedeutet frei interpretiert Zusammenarbeit“, meinte die Bürgermeisterin etwas scherzhaft auf die Frage nach der Bedeutung des Plakats. „Es braucht jemand kraftvollen, der die Regierung schmieden kann und darauf achtet, dass weiterhin gut zusammengearbeitet wird – das sollte weiterhin das ‚C‘ sein“, erklärte Oppitz-Plörer.

„Ordnungspolitische Maßnahmen“ notwendig

Obwohl Wohnen, das wohl präsenteste Thema im Innsbrucker Wahlkampf, auch ganz oben auf der FI-Agenda steht, sah die Stadtchefin genügend Alleinstellungsmerkmale und Abgrenzungen zu den anderen wahlwerbenden Parteien. „Von den Grünen unterscheidet uns, dass wir ordnungspolitische Maßnahmen für das Leben im öffentlichem Raum für notwendig halten“, sagte die Bürgermeisterin und sprach damit unter anderem das Nächtigungsverbot an. Die SPÖ wolle zwar pro Jahr 1000 Wohnung bauen, aber im Einvernehmen mit der Bevölkerung. „Das wird nicht gehen. Wir stehen jedenfalls auf der Seite derer, die noch keine Wohnung haben“, so Oppitz-Plörer. Auch FI wolle die sogenannte „Nordafrikaner-Szene“ in den Griff bekommen, aber die Methoden der FPÖ seien rechtsstaatlich nicht möglich. Und zu guter Letzt sei Für Innsbruck einfach die modernere und liberalere Variante der ÖVP, die nur Bewahrer seien, meinte die Bürgermeisterin.

Neben Oppitz-Plörer, der Spitzen- und Bürgermeisterkandidatin, fanden sich auf der FI-Liste Vizebürgermeister Christoph Kaufmann, Schuldirektorin Brigitte Berchtold sowie die Gemeinderäte Kurt Wallasch und Markus Stoll auf den Plätzen vier und fünf. Auf Platz sechs folgt Studentin Theresa Ringler und auf Platz sieben Klubobmann Lucas Krackl. Die Listenplätze acht bis zehn sind mit den Gemeinderäten Gerda Springer, Franz Abenthum und Werner Degler besetzt. Das Wahlkampfbudget der Liste Für Innsbruck betrage 450.000 Euro. (APA)