Unterperfuss – Das Wohn- und Pflegeheim Unterperfuss, neuerdings als „Seniorenheim Teresa“ bekannt, erfährt heue­r eine großangelegte Erweiterung und Modernisierung. Dieser Tage erfolgte dafür der offizielle Spatenstich.

„Für unsere Bewohner entstehen neue Wohnküchen und Wohnbereiche. Das Versorgungskonzept wird in Richtung kleinerer Einheiten weiterentwickelt, die individualisierte Betreuung möglich machen“, führt Hans Schermer, seit Jahresanfang neuer Heimleiter, aus. Speise­saal und Besucherräumlichkeiten werden ebenfalls erweitert, genauso die Küche: „Durch die zunehmende Versorgung mobiler Einrichtungen – Sprengel, Essen auf Rädern etc. – steigen hier die Anforderungen“, sagt Schermer. Auch Wäscherei und Mitarbeiterräume werden adaptiert und ausgebaut. „Uns ist wichtig, Mitarbeitern und Auszubildenden ablaufoptimierte Bedingungen zu bieten, damit ihre Zeit nicht in komplizierte Wege, sondern direkt in Pflege und Betreuung fließen kann.“ Eine Aufstockung der Betten (aktuell 73) sei nicht geplant, beim Personal – derzeit 76 „Köpfe“ – soll es im April weitere Einstellungen geben. Auch die neue Pflegedienstleiterin tritt mit 1. April ihren Dienst an.

Das Ziel einer „warmen, wertschätzenden“ Atmosphäre für Bewohner und Mitarbeiter gibt auch der Kemater Bürgermeister Rudolf Häusler, Obmann des von sieben Kommunen getragenen Seniorenheimverbandes, für den Um- und Ausbau vor. Die zuletzt – wie berichtet – schwierige Personalsituation entspanne sich bereits langsam, freut sich Häusler.

Das Erweiterungsprojekt solle heuer komplett abgeschlossen werden, sagt Häusler, der betont, dass es ohne tatkräftige Unterstützung des Landes „unmöglich“ wäre, die Gesamtkosten von rund 2,8 Mio. Euro aufzustellen. (md)