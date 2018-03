Telfs – Die Marktgemeind­e Telfs lässt von einem Verkehrsgutachter prüfen, ob über das gesamte Ortsgebiet eine Tempo-40-Beschränkung gezogen werden könnte – mit Ausnahme der bestehenden 30er-Zonen sowie der Landes- und Bundesstraßen. Das hat der Telfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit 14:7 Stimmen beschlossen.

Betroffen wären davon all jene Gemeindestraßen, auf denen aktuell Tempo 50 gilt – darunter etwa so stark befahrene Durchzugsstraßen wie die Sagl- oder die Gertrud-Fussenegger-Straße. „Wo jetzt ein 30er bewilligt ist und sich an der Situation nichts geändert hat, bleibt er definitiv“, stellte Vize-BM Christoph Walch (Grüne), Obmann des Verkehrsausschusses, klar.

Ziel sei es, die Verkehrs­sicherheit sowie Lebens- und Wohnqualität im Ortsgebiet zu erhöhen, meinte Walch. „Bei den Ortsteilgesprächen sind die Wünsche der Bevölkerung nach weiteren 30er-Zonen in ihren jeweiligen Wohnbereichen geradezu in den Himmel geschossen. Statt Insellösungen erscheint uns aber ein ganzheitlicher Ansatz für Telfs sinnvoller. Der 40er ist hier ein vernünftiger Kompromiss.“

Auch die Polizei, die in die Vorgespräche eingebunden war, befürworte eine Temporeduktion, ergänzte BM Christian Härting (Wir für Telfs).

Im Gemeinderat sorgten die 40er-Pläne freilich für heftig­e Kontroversen: GR Norbert Tanzer (SPÖ/PZT) bezweifelte, ob Tempo 40 im gesamten Ortsgebiet rechtlich überhaupt möglich wäre: „In anderen Gemeinden sind solche flächendeckenden Verordnungen immer wieder aufgehoben worden.“ GV Angelika Mader (ÖVP) und GR Sepp Köll (Telfs Neu) stellten in Frage, „ob jene Autofahrer, die sich jetzt nicht an Tempo 50 halten, dann den 40er einhalten werden“. Mehrfach wurde Walch „Verbotspolitik“ vorgeworfen, so auch von GV Michael Ebenbichler (FPÖ). Mader verwies zudem darauf, dass die Marktgemeinde derzeit um 130.000 Euro ein Gesamtverkehrskonzept erarbeiten lasse. Jetzt den 40er vorzuziehen, sei daher umso unverständlicher.

Er vertraue dem Verkehrsplaner, der mit der Prüfung beauftragt sei, konterte Walch. „Wenn es nicht durchgeht, muss ich eh die politische Verantwortung dafür tragen.“ Und: „Eine Temporeduktion ist kein Verbot.“

Einigkeit bestand unter den Befürwortern jedenfalls darüber, dass Tempo 40 nur sinnvoll sei, wenn es dann wirklich kontrolliert und exekutiert werde. Laut Walch könnte dies künftig zum Beispiel auch mittels gemeindeeigener mobiler Radargeräte erfolgen. (md)