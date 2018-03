Von Peter Nindler

Innsbruck, Lienz – Der Osttiroler Aufstand gegen die Kosten der medizinisch notwendigen Überstellungsflüge vom Lienzer Spital in Schwerpunktkrankenhäuser in Innsbruck, Salzburg oder Klagenfurt wird zur Grundsatzfrage. Denn es geht nicht nur um die Aufwendungen dafür, sondern jetzt auch darum, ob das geltende Tiroler Rettungsdienstgesetz rechtlich in Ordnung und nicht verfassungswidrig ist. Vor dem Obersten Gerichtshof mussten die Osttiroler schon einmal klein beigeben und dem Christophorus Flugrettungsverein (ÖAMTC) rund 300.000 Euro überweisen. Das Spiel begann mittlerweile von Neuem, wieder wurden Rechnungen für die Interhospitaltransporte über rund 400.000 Euro nicht bezahlt.

Parallel dazu haben die Vertreter des Bezirkskrankenhausverbands Lienz unter Obmann Andreas Köll im September 2017 den Verfassungsgerichtshof angerufen. Das Rettungsgesetz sei in mehreren Punkten verfassungswidrig, heißt es. Im Mittelpunkt der Kritik steht der qualifizierte Krankentransport. Dazu würden eben die medizinisch notwendigen Flüge zählen. Weil sie von der Landesleitstelle beauftragt würden, sei das Land zahlungspflichtig, begründet der Krankenhausverband seinen Antrag beim Höchstgericht. Aus dem Landesbudget werden übrigens bis zu 400.000 Euro zur Verfügung gestellt, um die Interhospitaltransporte zu finanzieren.

Der Verfassungsgerichtshof hat vom Land Tirol dazu eine Stellungnahme angefordert, die Landesregierung spricht sich erwartungsgemäß für eine Zurückweisung des Prüfantrags aus. Sollten nur die Hubschrauberflüge vom qualifizierten Krankentransport ausgenommen werden, müsste die Landesregierung wohl neue Verträge mit den Heli-Betreibern und den Spitälern ausverhandeln. Problematischer wäre allerdings, wenn generell der Krankentransport aus dem Rettungsgesetz „fliegen“ würde.

Der Krankenhausverband argumentiert damit, dass der qualifizierte Krankentransport zum einen Teil des Gesundheitswesen des Bundes sei. Andererseits sei das örtliche Rettungswesen Sache der Gemeinden, das Land könne nicht „die gesamte Materie“ mit dem Rettungsgesetz an sich ziehen. Für das Land gehen die Argumente hingegen ins Leere. „Die Sicherstellung des öffentlichen Rettungsdienstes, bestehend aus Notfallrettung und qualifiziertem Krankentransport, wird als eine öffentliche Aufgabe definiert, die wegen der überörtlichen Bedeutung das Land Tirol wahrnehmen soll. Die Versorgung mit den Rettungsdienstleistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransports soll deshalb künftig durch das Land Tirol sichergestellt und koordiniert werden“, schreibt das Land. Andernfalls wären die Gemeinden gezwungen, Parallelstrukturen zu errichten, um die Krankentransporte zu gewährleisten. Es wird allerdings befürchtet, dass weder die Gemeinden noch die Krankenanstalten das organisieren bzw. finanzieren könnten.

Trotzdem: Die Entscheidung des Höchstgerichts wird mit Spannung erwartet.