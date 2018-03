Innsbruck – Impuls ist draußen, die NEOS im Landtag. Viel hat sich nach der Landtagswahl vor einem Monat nicht geändert. In der Vorwoche wurde wieder eine schwarz-grüne Landesregierung gebildet, SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS nehmen auf den Oppositionsrängen Platz. Wobei es vor allem von den Pinken Vorschusslorbeeren für die Regierung gibt. Klubchef Dominik Oberhofer spricht von einem überraschend guten Programm mit wichtigen Inhalten. „Weil auch viel von uns übernommen wurde.“ Man werde der Landesregierung weiterhin konstruktive Vorschläge liefern, versprechen Oberhofer und sein Landtagskollege Andreas Leitgeb. „Wir sind angetreten, damit in diesem Land etwas weitergeht.“ Die Sondierungsgespräche mit der ÖVP haben beide als sehr positiv empfunden.

SPÖ und Freiheitliche machten sich nach der Landtagswahl Hoffnungen auf eine Koalition mit der Volkspartei. Doch SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik freut sich in ihrer bereits vierten Landtagsperiode jetzt auf die Opposition. „Sie wird nicht fundamental, sondern konstruktiv sein.“ Was macht sie so optimistisch, dass die SPÖ auch aus der Opposition heraus Akzente setzen kann? „Wir haben Opposition gelernt, außerdem habe ich ein schlagkräftiges Team mit viel inhaltlicher Kompetenz an meiner Seite.“ Dabei erwähnt sie ihren Vize und Vorsitzenden des SPÖ-Gemeindevertreterverbands Georg Dornauer sowie ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth.

Dornauer wird übrigens als Zweiter Landtagsvizepräsident kandidieren. „Im Vergleich zur kolportierten grünen Kandidatin bringt Georg doch viel Erfahrung mit“, sagt Blanik. Politisch sieht sie in den Bereichen Raumordnung und Grundverkehr massiven Handlungsbedarf, „denn hier hat sich die Volkspartei bisher keinen Millimeter bewegt“.

Bei FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger schwingt noch etwas Ernüchterung mit, dass es mit einer schwarz-blauen Regierung in Tirol nichts geworden ist. Mit den Ankündigungen der ÖVP für eine breite Zusammenarbeit mit der Opposition in zentralen Fragen will sich Abwerzger nicht blenden lassen. „Wir werden uns neu aufstellen und noch kritischer sowie kantiger werden“, sagt er an die Adresse der Schwarz-Grünen. „Im Bund sind wir in der Regierung, im Land in der Opposition – das ist sicher nicht so einfach, aber reizvoll.“ Die Zusammenarbeit in der Opposition bezeichnet er als wichtig, „schlussendlich werden wir das soziale Gewissen in Tirol sein“.

Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider betritt wahrlich kein Neuland, wenn sie sich wieder auf die Oppositionsbank sitzt. „Wir können Opposition.“ Die Sig- nale von LH Günther Platter (VP) zu Kooperation mit der Opposition im Verkehr und beim Wohnen hört sie wohl, „doch die Nagelprobe steht erst bevor“. In der Vorwoche wurde ein eigener Ausschuss eingerichtet. Ist er wie die anderen Ausschüsse nur auf zwölf Abgeordnete begrenzt, können die Liste Fritz und die NEOS zu daran teilnehmen, zuhören, aber haben kein automatisches Rederecht. Würde die schwarz-grüne Koalition den Ausschuss auf 17 Mandatare aufstocken, wären die zwei kleinen Oppositionsparteien dabei. „Die Nagelprobe, wie ernst es Platter mit seinen Versprechungen ist, kommt also erst“, betont Haselwanter-Schneider.