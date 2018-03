Von Helmut Mittermayr

Reutte – Schon mehrfach hat Reuttes Marktchef Aloi­s Oberer im Gemeinderat berichtet, dass er den Bürgermeisterkollegen im Bezirkspflegeheim­ausschuss einen Anstoß geben konnte, über eine Zusammenführung von Seniorenzentrum Reutte „Zum guten Hirten“ und Bezirkspflegeheim „Haus Ehrenberg“ konkret nachzudenken. Synergieeffekte, gerade in der Verwaltung, könnten genutzt werden. Ein einstimmiger Beschluss des Ausschusses dazu liegt nun vor. Das Ansinnen Oberers stößt auf wenig Gegenliebe in der Reuttener VP-Fraktion. Unter anderem auch, weil „Ausschüsse damit nicht einmal befasst werden“, wundert sich Gemeindevorstand Elisabet­h Schuster: „Der Bürgermeister spricht immer von Zusammenarbeit. Hier hätte er eine Bringschuld. Vielleicht sollte er mich als Obfrau des Sozial­ausschusses auch einmal über ein so weitreichendes Vorhaben informieren.“

Die Schwarzen sehen keine Notwendigkeit für eine Fusion der beiden Senioreneinrichtungen. „Ich bin sehr verbunden mit unserem Haus zum guten Hirten, es wird ausgezeichnet geführt. Wir haben engagierte Mitarbeiter und die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich wohl“, erläutert Schuster weiter. Das Seniorenzentrum bilanziere ausgeglichen und es sei eine soziale Errungenschaft der Marktgemeinde. Außerdem hätten beide Häuser unterschiedliche Philosophien in der Betreuung und Pflege der Bewohner, die beide ihre Berechtigung hätten, aber eben unterschiedlich seien.

Vizebürgermeister Klaus Schimana: „Warum sollen wir diese Häuser fusionieren? Das bringt kein einziges Pflegebett mehr. Einsparungen kann es nur auf dem Rücken der Mitarbeiter geben und damit zu Lasten der Qualität.“ Im Pflegeverband, der für das Haus Ehrenberg zuständig ist, hat Reutte eine Stimme wie alle anderen Gemeinden auch. Aber im Seniorenzentrum kann die Marktgemeinde die Entwicklung völlig selbstständig steuern. „Das stellt unserer Meinung nach einen besonderen Mehrwert für Reuttes Bürgerinnen und Bürger dar.“ Außerdem gibt Schimana zu bedenken, dass es zu Nachteilen für die Pflegekräfte komme, wenn es nach einer Fusion der beiden Heime zu einem Arbeitgebermonopol im Bereich Altenpflege im Bezirk Reutte kommen würde. „Fluktuation ist etwas Natürliches im Pflegeberuf, wo Zwischenmenschliches eine große Rolle spielt. Wo sollte eine Fachkraft dann hingehen, wenn sie eines der beiden Häuser verlassen will?“ Schimana spricht sich auch für eine konstante Mannschaft in jedem Haus aus. Einem Pflegepoo­l, bei dem Mitarbeiter zwischen den Einrichtungen austauschbar wären, erteilt er eine Absage.

Schimana: „Wir begrüßen das Projekt ,Pflegestrategie Bezirk Reutte‘ ausdrücklich. Ein gemeinsames Herangehen an die Thematik ist sehr positiv, um den Druck von der stationären Pflege zu nehmen und den Menschen eine Perspektive zu geben, so lange wie möglich in vertrauter Umgebung altern zu können. Im Übrigen gibt es schon einen guten Austausch zwischen dem Haus Ehrenberg und dem Seniorenzentrum Reutte. Warum muss jetzt eine Entscheidung fallen, wie von Bürgermeister Oberer gefordert?“ Bei einer Aufstockung der Pflegebetten, die mittelfristig notwendig sein wird, macht es laut Schimana auch keinen Unterschied, wer der jeweilige Träger ist. Gefördert werde vom Land Tirol der Pflegeplatz, unabhängig vom Rechtsträger. „Unsere Fraktion spricht sich daher nachdrücklich gegen eine Fusion der beiden Pflegeeinrichtungen aus.“ Das dürfte bei den bestehenden Machtverhältnissen im Reuttener Gemeinderat trotzdem nur wenig Auswirkung haben, außer die VP-Fraktion findet durch Überzeugungsarbeit Mitstreiter – auch in der Bürgermeisterfraktion. Denn diese verfügt über zehn der 19 Mandate und damit die absolute Mehrheit, die ÖVP bringt es auf sechs Mandate.

Bürgermeister Alois Obere­r, seines Zeichens auch REA-Obmann, sieht die Frage der beiden Heime nur als einen kleinen Punkt in einem großen Entwurf für das Außerfern: „Derzeit wird über die Regionalentwicklung eine integrierte Pflegestrategie für den ganzen Bezirk erarbeitet. In den Regionen wird eher die Frage von mobilen oder Tagespflegeeinrichtungen zu klären sein, im Zentrum wird wohl die stationäre Pflege angesiedelt sein müssen.“ Erst wenn hier Genaues vorliege, könne man sich Detailfragen wie der Fusionierung der beiden Heime widmen.