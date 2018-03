Von Peter Jaritz

Imst – Die Jahreshauptversammlung der Stadtfeuerwehr Imst am vergangenen Freitag stand ganz im Zeichen des Führungswechsels. Bevor es zu Neuwahlen kam, ließ Thomas Friedl als scheidender Kommandant die letzten zehn Jahre Revue passieren. So wurden von 27.221 Mann 2856 Einsätze mit 32.426 Stunden absolviert. An sonstigen 1610 Tätigkeiten waren 46.344-mal Mitglieder beteiligt und diese wendeten 109.765 Stunden auf. Mit einem nicht enden wollenden stehenden Applaus wurde Friedl verabschiedet. Einziger Trost: Friedl wird als Abschnittskommandant der Feuerwehr erhalten bleiben.

Bei den Neuwahlen, die von Bürgermeister Stefan Weirather geleitet wurden, gab es einen riesigen Vertrauensvorschuss für das neue Kommando: Mit 83 Ja- zu sieben Nein-Stimmen wurde Roland Thurner zum neuen Kommandanten der Stadtfeuerwehr Imst gewählt. Auch Stellvertreter Stefan Eller, Schriftführer Marcus Hammerle und Kassier Alois Ambacher erhielten eindeutige Zustimmung. Bezirksfeuerwehrkommandant Hubert Fischer überreichte im Anschluss daran die Bestellungs- dekrete an Thurner und Eller.

Mit Spannung wurden die Ausführungen von Bürgermeister Stefan Weirather erwartet – stand doch der Hallenzubau zur Debatte. Der frischgebackene Landtagsabgeordnete konnte die Feuerwehrmänner beruhigen. Die Planungen und die Finanzierung sind auf Schiene. Es braucht aber noch Klärung einiger Detailfragen. Und zum anwesenden Bergrettungsobmann Helmuth Knabl meinte er: „Wir werden versuchen, auch die Bergrettung beim Zubau zu berücksichtigen.“

Derzeit verzeichnet die Stadtfeuerwehr Imst 93 aktive Mitglieder, 19 Mann der Reserve und sieben Mitglieder der Jugend. Die Arbeit geht nicht aus, wie auch die Statistik des Vorjahres beweist: Bei 576 Gesamttätigkeiten wurden von den Mitgliedern 13.776 unbezahlte Stunden für die Allgemeinheit geleistet. Die Imster Florianijünger wurden dabei zu 29 Brandeinsätzen, zehn Brandsicherheitswachen und zu 136 technischen Einsätzen gerufen. Zu 42 Fehlalarmen wurde umsonst ausgerückt. Die Einsatzfahrzeuge legten insgesamt rund 30.000 Kilometer zurück. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung gab es auch Ehrungen. Aron Wagenhals wurde für 25 Jahre Feuerwehrdienst, Peter Wieser und Anton Zarfl für 40 Jahre, Wilfried Fink und Anton Vallatscher für 50 Jahre und Karl Mark für 60 Jahre geehrt.