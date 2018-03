Von Matthias Reichle

Fließ – Mit 47 Jahren spielt der Fließer Fußballplatz inzwischen in der Altherren­liga. 1971 wurde er eingeweiht – gegen eine Mannschaft aus Karlsruhe –, nun ist sein End­e fixiert. Bis 2020 wird er seine sportliche Karriere beenden – das neue Sportzentrum, das die Gemeinde bis 2020 eröffnen will, wechselt den Standort von der Talsohle in der Fließerau Richtung Berg in Dorfnähe. Kürzlich präsentiert­e Bürgermeister Hans-Peter Bock die Pläne dazu in der Neuen Mittelschule Fließ, die ganz besonders von der Nähe zum neuen Sportangebot profitieren soll.

Derzeit läuft der Architekten­wettbewerb für das Großprojekt, das die Gemeinde rund drei Mio. Euro kostet.

„Die Planungen laufen seit 20 Jahren“, unterstreicht Bock. Stück für Stück hat die Kommune zwei Hektar Grund dazugekauft. Mit den bestehenden Anlagen des Freibades hat man nun drei Hektar zur Verfügung.

Die wird man brauchen: Auf der Wunschliste stehen neben einem Ausbau der Tennisanlagen um eine dritte Spielmöglichkeit auch ein 40 mal 60 Meter großer Kunstrasenplatz sowie ein Natur­rasenplatz. „In offiziellen Formaten, damit auch Bayern München spielen kann, wenn wir aufsteigen“, schmunzelte der Dorfchef.

Darüber hinaus solle es eine Laufbahn, Anlagen für Weitsprung, eine Kletterwand und einen neuen Spielplatz geben. „Auch das Schwimmbad ist in die Jahre gekommen“, betont Bock. Die Anlage entspricht nicht mehr modernen Ansprüchen und wird ebenfalls umgebaut. Um die Rutsche vom Schwimmbereich zu trennen, wird ein zweites Becken gebaut, so Bock – „und eine zweite Rutsche“.

Die Pläne sollen bis zum 18. Mai vorliegen und werden dann von einer Jury bewertet. Besonders ist, dass alle Architekten eingeladen wurden, die in Fließ ihre Wurzeln haben. Im Sommer soll die Einreichplanung erfolgen und im Herbst der Bau. Bereits jetzt wird die Straße zum Schwimmbad verbreitert.

Geplante Einweihung ist 2020 – „vielleicht schon Ende 2019“, hofft der Bürgermeister.