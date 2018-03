Imst – Am Vorabend seiner neuerlichen Angelobung als ÖVP-Landtagsabgeordneter leitet BM Stefan Weirather heute noch den Imster Gemeinderat. Spannung seitens der Tagesordnung verspricht dabei die Diskussion zur Errichtung einer Jagdhütte bei der Eigenjagd Oberstädter Melkalpe. Schon im Vorjahr hatte es hier unterschiedlichste Haltungen im Imster Gemeinderat gegeben.

Spannungen dürfte es hingegen auf den Plätzen der FPÖ-Fraktion geben. Wolfgang Neururer hat bekanntlich seine Bezirksobmannschaft infolge der Affäre um Hitlerbilder, die per Handy verschickt wurden, bis zur Klärung ruhend gestellt. Er wird heute Abend aufgrund von Terminkollisionen von Josef Gomig vertreten. Markus Bernardi, der aus der FPÖ ausgetreten ist und die Sache polizeilich zur Kenntnis brachte, wird hingegen wie angekündigt sein Mandat weiterhin besetzen: „Ich bin eigenständig, habe keine Parteimitgliedschaft und gehöre keiner Fraktion an.“

Irritationen gab es zuletzt, weil Bernardi seit geraumer Zeit an Gemeinderatsvorbesprechungen bei Vize-BM Geb­i Mantl teilnimmt. „Nur um zu Informationen zu kommen“, sagt Bernardi, was auch Mantl bestätigt. GR Norbert Praxmarer, der selbst als „Einzelfraktion“ dabei ist, verteidigt die Vorgangsweise: „Wenn man keinen Stadtratssitz hat, ist man von vielen Ausschüssen abgeschnitten. So hat man als verantwortungsbewusster Mandatar zumindest Informationen.“ Eine Absprache über das Stimmverhalten gebe es aber nicht. (pascal)