Innsbruck – Die NEOS wollen nach der Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl mit Klubstärke in das Stadtparlament einziehen. Die bei der Landtagswahl in der Tiroler Landeshauptstadt erzielten 7,28 Prozent gelten den Pinken als Benchmark. Dass man darunter zu liegen komme, hält Bürgermeisterkandidatin Dagmar Klingler nicht für möglich: „Die NEOS haben in Innsbruck sehr großes Potenzial“.

Sollten man in Innsbruck in das Stadtparlament einziehen, hätte man die fünfte Landeshauptstadt „auf Anhieb“ erobert. Spitzenkandidatin Klingler, die seit zehn Jahren als Volksschuldirektorin in Hötting arbeitet, wolle vor allem in den Bereichen Bildung und Kinderbetreuung mit pinken Ideen punkten. Statt das Geld in „Prunkbauten“ zu stecken, sollte in Schulen und den Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder investiert werden. Die Tiroler Landeshauptstadt müsse „wachgerüttelt“, und das Leben für die Menschen einfacher gestaltet werden, so Klingler.

Laut der Listenzweiten Julia Seidl, Inhaberin einer Werbeagentur und stellvertretende Landessprecherin, braucht Innsbruck eine „junge, liberale Kraft“. Innsbruck sei eine lebenswerte Stadt, die aber in den vergangenen Jahren an Lebendigkeit verloren habe. Geht es nach Seidl, die bereits die „Jungen Liberalen“ mitbegründet hat, müsse viel mehr Augenmerk auf die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse der verschiedenen Stadtteile gelegt werden. Ein besonderes Anliegen seien den NEOS die 30.000 Studenten, betonte der Listendritte Stefan Gleinser. Diese stellten ein „riesiges Potenzial“ dar, gingen aber großteils nach dem Studium verloren. „Diese Abwanderung muss gestoppt werden“, so Gleinser, dem Innsbruck zu wenig „Gründer-freundlich“ ist. Das Leben in der Tiroler Landeshauptstadt sei in vielen Dingen „zu bürokratisch, kompliziert und altbacken“.

Bei der Landtagswahl am 25. Februar votierten in der Landeshauptstadt 3.656 Wahlberechtigte für die Pinken, was einen prozentuellen Anteil von 7,28 Prozent bedeutete. Bei der Nationalratswahl im Herbst gingen in Innsbruck ebenfalls 7,10 Prozent der Stimmen an die NEOS. (APA)