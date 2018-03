Von Denise Daum

Innsbruck – Nach ihrem Einzug in den Tiroler Landtag wollen die NEOS nun auch in den Innsbrucker Gemeinderat. Spitzenkandidatin Dagmar Klingler rechnet damit, in Innsbruck Klub­status zu erreichen – sprich drei Gemeinderatsmandate. Die Höttinger Volksschuldirektorin präsentiert sich im Wahlkampf als zukünftige „Bildungsbürgermeisterin“ von Innsbruck. „Mit uns im Gemeinderat gibt es keine Prunkbauten, dafür werden die Schulen endlich upgedated“, erklärt Klingler. Die Bildungseinrichtungen müssten modernisiert und ins 21. Jahrhundert gebracht werden. Zudem möchte Klingler die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen ausbauen und verbessern. „Es kann nicht sein, dass die Kinderbetreuung beim Ikea Innsbruck flexibler gestaltet ist als in der Stadt Innsbruck“, ärgert sich Klingler. Insgesamt müsse Innsbruck wachgerüttelt und das Leben in der Landeshauptstadt einfacher gestaltet werden.

Hinter der Volksschuldirektorin kandidiert auf Platz zwei der NEOS-Liste Unternehmerin Julia Seidl. Auch die gebürtige Innsbruckerin spricht davon, die Stadt – die in ihren Augen in den vergangenen Jahren langweilig wurde – wieder beleben zu wollen. „Dazu braucht es uns als junge liberale Kraft.“

Auf Platz drei findet sich mit Stefan Gleinser ein weiterer Unternehmer. Ihm ist bei seinem Weg in die Selbstständigkeit aufgefallen, wie „altbacken, unternehmerfeindlich und kompliziert“ die Stadt Innsbruck sei. Um junge motivierte Unternehmer in Innsbruck zu halten, brauche es unbedingt einen Abbau der Bürokratie. Gleinser wünscht sich, dass Innsbruck mit seinen Tausenden Studierenden und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten zur „Gründerhauptstadt der Alpen“ wird.

Auf den Plätzen vier und fünf kandidieren die Schülerin Greta Kolb und der Angestellte Bernhard Windbichler.