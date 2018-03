Von Wolfgang Otter

Kufstein – Bevölkerung und Politiker in Kufstein sind erleichtert, nachdem es der Polizei gelungen ist, fünf Verdächtige für die zwei brutalen Überfälle in den vergangenen Wochen auszuforschen. Wie berichtet, sitzen fünf Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, zwei Kosovaren, ein Russe sowie zwei Österreicher, in Untersuchungshaft.

Trotzdem bestimmt das Thema Sicherheit weiter die Kommunalpolitik. Bürgermeister Martin Krumschnabel hatte bekanntlich am Wochenende einen Sicherheitsgipfel einberufen, bei dem konkrete Maßnahmen wie eine bessere Beleuchtung an einem der Tatorte – dem Park- and-Ride-Platz in Kufstein-Zell – beschlossen wurde. Außerdem wurden mehr Streifen der Stadt- und Bundespolizei vereinbart. Und zum ganzen Mix will der Stadtchef auch noch einen privaten Sicherheitsdienst an ausgesuchten Tagen, bevorzugt Wochenenden, auf die Straße schicken.

Das sorgt jetzt für Diskussionen. Der Kufsteiner VP-Gemeinderat Richard Salzburger ruft bei „aller Tragik der Vorfälle“ zur Besonnenheit auf und warnt vor „Überreaktionen. Immerhin haben wir angesichts der Größe der Stadt einen massiven städtischen Polizeiapparat und dem traue ich zu, entsprechende Streifen in den gefährdeten Gebieten zu machen. Und rein für den Einsatz wegen Ruhestörungen, wie der Bürgermeister meinte, sind die Kosten für die Polizei zu hoch. Außerdem sind wir kein Skigebiet, wo Horden von Betrunkenen herumlaufen. Wir sind nicht Chicago. Man sollte dem Populismus nicht alles opfern“, schimpft Salzburger.

Für BM Krumschnabel stellt diese Kritik „Unsinn“ dar. „Richard Salzburger kritisiert nur der Kritik wegen“, fügt der Stadtchef an. Mit dem bisherigen Personalstand bei der Stadtpolizei (12) sei kein vermehrter Streifendienst möglich bzw. „wäre mit großen Kosten verbunden“. Auf alle Fälle „dürfen wir die Hände nicht in den Schoß legen. Die Leute erwarten sich, dass wir jetzt reagieren“, stellt der Bürgermeister klar.

Letztlich wird der Sicherheitsausschuss der Stadt über das Engagement eines privaten Sicherheitsdienstes entscheiden. Dessen Vorsitzender, der 2. Vizebürgermeister Hannes Rauch (VP), will ihn nach Ostern einberufen, wie er der TT erklärt. Für Rauch stehe das Sicherheitsgefühl der Kufsteiner im Vordergrund. „Daher muss man alle Vorschläge diskutieren – ohne Parteibrille“, sagt Rauch.

Für FPÖ-Stadtrat Walter Thaler, Mitglied des Ausschusses, braucht man über den privaten Sicherheitsdienst nicht zu diskutieren: „Wir brauchen mehr Bundespolizei“, stellt der Stadtrat fest. Er kritisiert auch Krumschnabel für „dessen Alleingang mit einem Sicherheitsgipfel“. Seine Partei habe vor Monaten eine derartige Veranstaltung abgehalten, Krumschnabel sei nicht gekommen. Dabei wären Vorschläge unterbreitet worden – unter anderem die bislang immer von der Behörde abgelehnte Videoüberwachung. Antrag im Gemeinderat hätte man letztlich aber keinen eingebracht, „weil wir dachten, wir machen gemeinsam etwas“, erklärt Thaler. „Die Bundespolizei hatte um das Gespräch gebeten, ich habe das gleich verbunden“, kontert BM Krumschnabel. Und nun sei die FPÖ ohnedies über den Ausschuss eingebunden.

Vize-BM Rauch will auf alle Fälle die Videoüberwachung noch einmal diskutieren „und mit der Behörde evaluieren“. Auch der zusätzliche Einsatz von Hundestreifen könnte sinnvoll sein. Rauch hat noch einen radikalen Ansatz: „Wir müssen uns generell anschauen, welche Leute nach Kufstein kommen, um hier zu leben.“ Vorbestrafte Asylwerber oder straffällige Menschen, die in öffentlichen Einrichtungen sind, will Rauch ablehnen – zumindest sollte man die Möglichkeit dafür prüfen. „Aber hundertprozentige Sicherheit kann die Stadt nicht versprechen“, schränkt Rauch ein.