Von Agnes Dorn

Silz – Neben der Jahresrechnung 2017 standen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Silz vor allem Ankäufe auf der Tagesordnung: So wurden unter anderem einige Vergaben für Aufträge am neuen Bauhof beschlossen. Den größten Posten machte dabei der Kauf der Türen und Tore aus, der zu einem Gesamtpreis von rund 60.000 Euro angeboten wurde. Für die restlichen Arbeiten (wie Innenputz Vollwärmeschutz, Estrich und Boden), deren Vergabe der Gemeindevorstand vornehmen wird, wurde außerdem eine Obergrenze von insgesamt rund 100.000 Euro netto beschlossen.

Teurer als ursprünglich gedacht wird sich die Sanierung des Gemeindesaals gestalten. Nachdem sich eine Firma vor Ort ein Bild vom Zustand des Sportbodens machen konnte, riet sie der Gemeinde von einer Sanierung des ihrer Ansicht nach stark desolaten Belags ab. „Der Boden gehört herausgerissen und erneuert“, fasste Bauamtsleiter Martin Dablander die Empfehlung zusammen.

Da die Sanierung des Sportbodens und der Wände jedoch nur einen Teil der Gesamtsanierung ausmachen wird, verlegt man diese auf das Jahr 2019. Heuer wird nur der Prallwandverbau der Bühne um 46.000 Euro erneuert. „Das ist die Luxusvariante, aber langfristig wahrscheinlich das Gescheiteste“, glaubt Bürgermeister Helmut Dablander. GR Magnus Gratl sprach sich indes gegen den Beschluss aus: „Weil wir wieder kein Gesamtkonzept, sondern ein Flickwerk machen.“

Ein Ankauf in der Vergangenheit, der bekanntlich wegen unvorhergesehener Komplikationen einen ganzen Rattenschwanz hinter sich herzog, war jener der (vom internationalen Eishockeyverband vorgeschriebenen) Sichtscheiben für die Eisarena. Diese mutierten im Winter dank Vereisung zu wahren Sichtschutzscheiben. Als vorübergehende Lösung wurde von der Gemeinde dann die Anmietung von Tribünen beschlossen. Diese haben sich so weit bewährt, dass der Gemeinderat nun deren Ankauf beschlossen hat. Vom Kaufpreis von rund 55.000 Euro hat das Land bereits 10.000 Euro übernommen und die für die Sanierung zuständige Firma AST hat weitere 20.000 Euro an Zuschuss zugesagt.

Das derzeit im Keller des Jugendheims angesiedelte Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ) darf sich indes vermutlich bald über einen neuen Sitz im derzeit noch als Kindergarten genutzten Gebäude freuen. Dass der Kellerraum aufgrund des großen Angebots und auch der großen Nachfrage schon lange nicht mehr zeitgemäß ist, konnte der Verein unter Obfrau Claudia Hirn auch durch eine Unterschriftenaktion belegen: Binnen weniger Tage bekundeten 250 Familien ihre Unterstützung für eigene Vereinsräumlichkeiten mit Unterschriften.