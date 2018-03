Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Im Juni wird Herwig van Staa seinen 76. Geburtstag feiern. Heute eröffnet der Landtagspräsident die konstituierende Sitzung des neuen Tiroler Landtages. Es wird dies die 76. Sitzung in seiner Präsidentenfunktion sein (inklusive der Sitzungen des Dreierlandtages). Und nach zehn Jahren gleichzeitig auch seine letzte. Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, FPÖ, Liste Fritz, SPÖ und NEOS wird Sonja Ledl-Rossmann (VP) heute zur neuen und ersten Landtagspräsidentin im Land gewählt werden. Im Gespräch mit der TT zieht Van Staa Bilanz:

Meilensteine: Den Dreier­landtag sowie den Kampf für die Stärkung der Europaregion Tirol-Süd­tirol-Trentino zählt van Staa zu den Meilensteinen seiner Präsidentenzeit. Darüber hinaus habe die Stärkung der Volksanwaltschaft sowie des Landesrechnungshofes „der Demokratie sehr gutgetan“.

Landtag: Der Vorwurf einer reinen Abstimmungsmaschine werde dem Landtag zu Unrecht gemacht, sagt van Staa. Auch wenn die Hauptarbeit in den Ausschüssen liege. Eine Schwäche sei vielmehr, dass die Vertraulichkeit „in der Regel sehr oft nicht eingehalten wird“. Dass es in seiner Amtszeit nie zu einem Untersuchungsausschuss gekommen sei, mache ihn stolz, Immunitätsaufhebungen seien stets auf Betreiben der Betroffene­n erfolgt, zu einer Anklage sei es nie gekommen: „Das stellt dem Landtag ein gutes Zeugnis aus“, sagt van Staa. An Ordnungsrufe kann er sich nur an einen erinnern.

Entscheidungen: Die Causa Impuls (nachträgliche Parteienförderung) zählt van Staa nicht zu seinen schwersten Entscheidungen als Landtagspräsident: „Da war ich nur Moderator, nie Akteur.“ Eher schon die Causa der Agrargemeinschaften. Die Opposition wirft ihm vor, damals „eine Minderheit zu einer Mehrheit“ gemacht zu haben, was van Staa auch heute noch abstreitet: „Ich habe keinen Rechtsbruch begangen.“

Europa: Dem Europarat will van Staa künftig als „Experte für politische Ethik und Korruptionsbekämpfung auf regionaler Ebene“ zur Verfügung stehen. Ebenso könnte er weiter im Ausschuss der Regionen agieren: „LH Günther Platter will, dass ich da weiter tätig bin.“ Da van Staa aber ab heute kein Landtagsmitglied mehr ist, bräuchte es hierfür eine Änderung der Landesverfassung. „Reißen tue ich mich aber nicht darum“, versichert van Staa.

Präsidium: Dass mit Ledl-Rossmann erstmals eine Frau das Präsidentenamt bekleidet, begrüßt van Staa: „Die Frauen müssen noch sehr viel aufholen.“ Mit Tipps will er sich zurückhalten, denn „jeder Präsident muss selbst seinen Weg finden“. Hinsichtlich der erst 28-jährigen Stephanie Jicha (Grüne), die zur 2. Stellvertreterin gewählt werden soll, meint der VP-Politiker: „Etwas mehr Erfahrung wäre sicher wünschenswert.“

Schwarz-Grün II: Das Regierungsprogramm sei ambitioniert, einzelne Positionen sehe er anders. Trotzdem habe er mitgestimmt. Klar sei, dass eine Partei sich nicht aufführen könne, als hätte sie die Absolute, wenn sie diese gar nicht habe – andererseits könne aber auch nicht der Schwanz mit dem Hund wedeln.

Zukunft: Van Staa tritt bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl für den Seniorenbund an 5. Stelle an. Aus Solidarität. Seine skurrile Wahlempfehlung: „Gebt mit bitte keine Vorzugsstimme.“