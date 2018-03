Von Matthias Reichle

Landeck, Zams – Ziel war, die Politik und die Leitung der Venet Bergbahnen AG zu trennen, erklärt der Venet-Aufsichtsratsvorsitzende und Land­ecker Vizebürgermeister Thomas Hittler. Er hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass eine neue Führung installiert werden soll. Derzeit sitzt neben dem Zammer und dem Landecker Bürgermeister Siggi Geiger bzw. Wolfgang Jörg auch der Landecker Vizebürgermeister Peter Vöhl im Führungsgremium. Die Umstrukturierung wirft jetzt ihre Schatten voraus. Im April soll der „Chef“ der in Gemeindebesitz befindlichen Seilbahnen vorgestellt werden. Dieser habe dann die Kompetenzen eines Geschäftsführers, so Hittler. „Er war bereits eine Zeit lang da, um sich den Betrieb anzuschauen. Er wird die Umstrukturierung verantworten und schauen, dass die Gastronomie funktioniert.“ Wer das ist, das will man von offizieller Seite noch nicht bestätigen. Das alles muss noch dem Aufsichtsrat vorgelegt werden, so der Landecker Bürgermeister Wolfgang Jörg. Geplant wäre, dass die Bürgermeister dann ins Kontrollgremium wechseln. Jörg ist mit der Persönlichkeit, die gefunden wurde, zufrieden. Der neue Vorstand weise gute Referenzen auf und hat seilbahntechnische Erfahrung.

Kritik an den Venet-Vorständen gab es in der vergangenen Gemeinderatssitzung. „Ich fühle mich schlecht informiert, wie es weitergeht. Wir schießen dauernd zu“, betonte SPÖ-Gemeinderat Marco Lettenbichler. „Wir haben derzeit 145.000 Euro für den Venet reserviert und wissen nicht, wofür“, schlug SP-Stadtrat Mathias Niederbacher in dieselbe Kerbe. BM Jörg verwies auf laufende Gespräche. „Die SPÖ sitzt im Aufsichtsrat, jetzt zu sagen, ihr seid schlecht informiert, ist eine Frechheit“, konterte Vize-BM Hittler. Es habe Zeiten gegeben, in denen auch die ÖVP den Venet massiv kritisiert habe, erinnerte Niederbacher.