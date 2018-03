Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Was 2012 angefangen wurde, wird sechs Jahre später fortgeführt. Auch zur diesjährigen Bürgermeisterwahl in Innsbruck setzt ein eigenes Bürgerkomitee dazu an, der amtierenden Bürgermeisterin und Für-Innsbruck-Chefin Christine Oppitz-Plörer eine neue Amtszeit als Oberhaupt der Landeshauptstadt zu ermöglichen.

Gestern gingen fünf stadtbekannte Proponenten erstmals mit dem Bürgerkomitee in die Öffentlichkeit. Es sind dies der ehemalige Vorstandsvorsitzende der IKB Harald Schneider, Profitänzerin Julia Polai, Sibylle Saßmann-Hörmann (Galerie Nothburga), der ehemalige Leiter des Innsbrucker Forstamtes Leonhard Steiger und Ex-Skisprungnationaltrainer Alexander Pointner. Schneider, der die Stärke des Komitees derzeit mit rund 250 Personen bezifferte, hob insbesondere die Entscheidungsstärke von Oppitz-Plörer hervor, aber auch die lange Tradition an FI-Bürgermeistern in der Stadt seit Herwig van Staa: „Die Jahre unter den FI-Bürgermeistern waren für Innsbruck sehr fruchtbar.“ Steiger, der sich noch im Landtagswahlkampf für die Liste Fritz ins Zeug legte, tut selbiges in der Stadt nun für Oppitz-Plörer. Unter den zwölf antretenden Listen sind zumindest für Steiger auch „ein paar Glücksritter“.

Obwohl das Komitee seinen Fokus auf die Bürgermeisterwahl legt, gelte es auch die FI-Liste an sich zu stärken, sagt Schneider. Zumindest müssten die Gelben gleich stark wie 2012 aus der Wahl gehen. Im Bürgermeister­rennen würden aber Oppitz-Plörers Hauptkonkurrenten Rudi Federspiel (FPÖ) und Georg Willi (Grüne) im Vergleich zur Bürgermeisterin „nicht das gesamte notwendige Spek­trum abdecken“.