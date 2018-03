Lienz – Viele Punkte standen auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung, zu der am Dienstagabend in die Liebburg geladen wurde. Ein besonders „zahlenlastiger“ war der Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Lienz für das Wirtschaftsjahr 2017. Dieser weist knapp über 1,2 Mio. Euro an Überschuss im ordentlichen Haushalt aus. Es bleiben aber de facto nur gut 221.500 Euro zur freien Verfügung. Der große Restposten des Überschusses von einer Mio. Euro ist nämlich schon verplant und findet sich im Voranschlag 2018 zur Herstellung des Haushaltsausgleiches im ordentlichen Haushalt des laufenden Jahres. Diese Summe ist erforderlich, da sich der Schuldenstand etwa durch den Bau des Dolomitenbades, den Ausbau der Breitbandversorgung und diverse Sanierungsmaßnahmen in den Bereich einer mittleren Verschuldung bewegt hat.

Im Verlauf des Vorjahres wurden die Schulden zwar weniger, um 1,2 Mio. Eur­o. „Wir tilgen brav“, erklärte BM Elisabeth Blani­k. Ende 2017 betrug der Schuldenstand aber dennoch 14,7 Mio. Euro. Der Verschuldungsgrad wuchs von 22 auf 37,08 Prozent an. Das Dolomitenbad kommt zum Tragen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 1387 Euro, davon entfallen 165 Euro auf das Wasserwerk, das den Breitbandausbau abwickelt.

Das Volumen des Stadthaushaltes wird mit knapp 42 Mio. Euro beziffert, gut vier Mio. Euro davon entfallen auf den ausgeglichen abgeschlossenen außerordentlichen Haushalt.

Etwas geschrumpft ist der „Polster“ an Rücklagen, da mehr entnommen als zugeführt wurde. Der Stand sank im Verlauf des Jahres 2017 von 7,6 auf 7,4 Mio. Euro.

Erfreulich ist der Anstieg der Kommunalsteuer, die der Stadt im Vorjahr 6,16 Mio. Euro bescherte. Die Konjunktur war gut, die Ertragsanteile wuchsen. Die Einnahmen bei den Transferzahlungen lagen bei 3,7 Mio. Euro. Lienz steht allerdings in puncto Ausgaben für Transferzahlungen – insbesondere das Land greift tief in die Tasche der Stadt – vor großen Herausforderungen. Sie sind erneut gestiegen und lagen 2017 bei über 12 Mio. Euro.

Der Rechnungsabschluss wurde ohne große Diskussion genehmigt und die Bürgermeisterin einstimmig entlastet. Elisabeth Blanik dankte für die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und in den Ausschüssen, den Bediensteten in der Liebburg, aber auch „allen, die Steuern zahlen und wesentlich zum guten Rechnungsergebnis beigetragen haben“. (func)