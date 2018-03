Von Helmut Mittermayr

Reutte – Reuttes Untermarkt ist im Vergleich zum Obermarkt beschaulich geblieben, was Verkehr, Besucherströme, Immobilienattraktivität oder Geschäftsumsätze betrifft. Die Marktgemeinde Reutte nahm sich dem Wunsch von Bevölkerung und Kaufleuten an, Attrakrivierung und Neubelebung zu diskutieren – und in die Wege zu leiten. Bei einer Bürgerversammlung im Hotel Mohren brachte Bürgermeister Alois Oberer die Problematik auf den Punkt. „Zum Untermarkt gibt es viele gute Vorschläge, aber auch unendlich viel Kritik. Die Vorschläge haben eine sagenhafte Bandbreite und könnten teils nicht unterschiedlicher und widersprüchlicher sein.“ Die Bandbreite reiche von „Fußgängerzone bis hin zu endlich autofreundlicher werden“. Einigkeit bestehe inzwischen, dass die alte Pflasterung rausmüsse. Nicht einig sei man sich, welche Pflasterung kommen müsse. Hier will die Gemeinde zuwarten, bis im Zuge der aktuellen Diskussion die künftige Funktionalität des Ortsteils geklärt sei. Einig sei man sich auch, dass sich Einkaufserlebnis und Geschäftsöffnungszeiten an Wochenenden verbessern müssten und Frequenzbringer notwendig seien. Neue Unternehmen würden nicht Schlange stehen, auch Denkmalschutz und begrenzte Flächen seien hinderlich. In Oberers Zeit als Bürgermeister habe es aber keine einzige Geschäftsneuansiedelung an der Peripherie gegeben.

Reuttes Marktchef hat bereits den Auftrag erteilt, einen so genannten Begegnungszonencheck durchzuführen. Dabei wird geprüft, ob eine Begegnungszone – wie inzwischen in einigen Gemeinden eingeführt – im Untermarkt und Obermarkt (nahe der Gemeinde) überhaupt möglich wäre. In Begegnungszonen sind alle Verkehrsteilnehmer gleichgestellt – Radler wie Fußgänger oder Kfz-Lenker. Die zugelassene Geschwindigkeit liegt je nach Vorgabe zwischen Schritttempo und 30 km/h. Zustimmung zu diesem Experiment kam von Kaufmannschaftsobmann Christian Senn: „Wir wollen uns nicht allem verschließen und würden den Versuch mittragen. Nur eine Fußgängerzone kommt in Frage.“ Trafikant Peter Schneier schilderte in der Diskussion, dass kleine Geschäfte bei einer Fußgängerzone umgehend zusperren müssten. „Das wäre die reine Existenzgefährdung. An einem autofreien Tag verdiene ich nicht einmal die Stromkosten. Das kann ich gerne belegen.“ Unterschiedliche Angaben machten die Diskutanten über das notwendige Einzugsgebiet für Fußgängerzonen. Die Antworten variierten von 25.000 bis 50.000 Personen.

Franz Leitner vom gleichnamigen Schuhfachgeschäft regte an, die Einbahn im Untermarkt doch umzudrehen. Mit diesem Wunsch stand er nicht alleine da. Leitner: „Man könnte alle Parkplätze nur auf der rechten Seite anlegen und den Radstreifen linksseitig führen, was vieles sicherer machen würde. Bisher kommt es oft zu gefährlichen Situationen. Meinetwegen könnte man auch die Schrettergasse an der Zufahrt zum Untermarkt schließen. Das würde ich auf mich nehmen.“ BM Oberer nahm den Ball umgehend auf: „Franz, ich finde die Idee gut. Wir werden einen Versuch starten. Und über Verkehrszählungen auch gleich die Auswirkungen untersuchen lassen.“ Die Umdrehung könnte noch 2018 erfolgen.

GR Ernst Hornstein schilderte, dass für Immobilien im Untermarkt kein großes Interesse bestehe, wie er aus eigener Erfahrung wisse. Für Rechtsanwalt Pichler ist die Lebensqualität entscheidend. „Noch mehr Verkehr wäre ein Schildbürgerstreich.“ Er erinnerte an den Hirschenparkplatz, der nur wenig genutzt werde und bei nur 50 Metern Entfernung für den Untermarkt eine weit größere Bedeutung haben könnte. Man sollte immer wieder das Gespräch mit dem Besitzer suchen.

Christine Schneider hielt ein Plädoyer für eine Begegnungs- „oder noch besser eine Fußgängerzone“ – beides sei anstrebenswert. Man müssen sich von der „Katastrophe Auto“ abwenden, während Karin Huber das genaue Gegenteil einforderte: „Beim Einkauf geht ja niemand flanieren. Man hat ein Programm abzuarbeiten und muss deshalb auch bestmöglich zufahren können.“ Stefan Schratz sah hingegen keine Lösung darin, mit „dem Auto vors Geschäft fahren“ zu können. „Viele Unternehmen sind nicht mehr dort, weil es so nicht funktioniert. Es braucht ein größeres Konzept.“ Auch GR Markus Illmer regte an, alles „größer und nicht nur in Straßenbreiten“ zu denken.

Laut Ortsplaner Armin Walch ist die Frequenz das Maß aller Dinge für eine Fußgängerzone. In Reutte rechtfertige sich das nicht. Er könne sich eine temporäre „FuZo“ am Abend oder Wochenende vorstellen. Walch: „Ich bin sicher ein Fan von Begegnungszonen.“ Übrigens seien nur drei Prozent der Reuttener Bausubstanz identitätstiftend. All diese Gebäude würden im Zentrum liegen.

Gemeindevorstand Gerfried Breuss regte im Zuge seines Resümees an, dass „der Kanal“ in der Straßenmitte des Untermarktes endlich verschwinden solle. „Tschuldige Armin, aber was Blöderes gibt es nicht mehr.“

Dass der Abend nicht bitterernst blieb, dafür sorgte Moderator GR Günter Salchner. Als bei einer von ihm gestellten Publikumsfrage niemand aufzeigte, vermutete er, dass wohl alle „Arthrosen in der Schulter“ haben müssten. Ein andermal zog er die Anpflanzung von Hanf in den großen Blumentöpfen als Touristenmagnet in Erwägung. Die Erheiterung war ihm gelungen.