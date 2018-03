Von Alexander Paschinger

Imst – Spätestens seit September 2016 sorgen die Pläne rund um eine neue Jagdhütte im Gebiet der Oberstädter Melkalpe für politische Diskussionen. Pächter Thomas Scheiber möchte diese bauen, und auch im Pachtvertrag war die Errichtung einer neuen Hütte zugesagt. Am Dienstagabend votierte der Imster Gemeinderat mehrheitlich für die Einleitung des Widmungsverfahrens am gewünschten Standort. Sehr zum Ärger der Opposition um die Stadträte Andrea Jäger und Friedl Fillafer sowie die Gemeinderäte Helmuth Gstrein, Helmut Knabl und Vincenzo Diana, die sich dagegen aussprachen.

„Ich gönne ihm ja eine Hütte“, hielt Jäger in Richtung des Pächters fest. Allerdings sehe sie keine jagdliche Notwendigkeit für eine Neuerrichtung. Denn es gibt schon eine alte Hütte am „Narren“ bei der Plateinwiese. Diese könne Scheiber doch gerne ausbauen, so Jäger. Oder auch in der Obermarkter Melkalpe bei der Jagd Quartier beziehen. Im nun vorliegenden jagdlichen Gutachten, das den Neubau am gewünschten Standort befürwortet, „ist die alte Hütte nicht berücksichtigt“, so Jäger. „Ein Schreibtischgutachten“, wertet Knabl und: „Dieser Platz, das ist eine kleine Sommerresidenz.“ Das mache kein gutes Bild in der Bevölkerung, ist Jäger überzeugt, denn „da baut sich einer ein schönes Wochenendhaus“.

„16 m² – das sind vier mal vier Meter“, entgegnete hingegen GR Heini Gstrein, „drin ist eine Kochnische und ein Stockbett. Und mit einem Tisch und Stuhl ist alles voll.“ Auch BM Stefan Weirather beklagte, dass in den oppositionellen Wortmeldungen „zehnmal Freizeitwohnsitz und Wochenendhaus“ gefallen seien. Der ursprüngliche Wunsch des Pächters waren 35 m², „da haben wir gesagt, das geht nicht – und das Gutachten eingefordert.“

Auch Scheiber selbst meint gegenüber der TT: „Wenn ich in Imst ein schönes, großes Haus in guter Lage besitze – was will ich dann mit einem 16 m² kleinen Wochenendhaus? Das macht doch keinen Sinn.“ Die alte Jagdhütte, sagte er bereits 2016 zur TT, bedinge gerade im Winter einen dreistündigen Fußmarsch. Und noch etwas betont der Jagdpächter: „Die Jagdhütte gehört nach dem Pachtverhältnis nicht mir, sondern der Agrargemeinschaft.“ Das sei auch eine Wertsteigerung.

Im Gemeinderat stellte Jäger den Zusatzantrag, dass Scheiber die Jagdhütte am „Narren“ bauen solle oder in der Melkalpe übernachten könne. Weil aber der Hauptantrag der Umwidmung mit 13 Ja beschlossen wurde, wurde der Zusatzantrag obsolet.