Von Denise Daum

Navis – Selten ist in einer kleinen Gemeinde das Interesse an Gemeinderatssitzungen so groß wie in Navis: Dicht an dicht drängten sich die Zuschauer am Dienstagabend im Sitzungssaal, sogar FPÖ-Landtagsabgeordneter Markus Abwerzger kam angereist. Die auf dem Programm stehende Gemeinderatssitzung offenbarte den Anwesenden, wie tief die politischen Gräben in der Gemeinde sind. Fast zwei Stunden lang diskutierten die Mandatare allein über die Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2017. Viele Debatten, die dabei aufpoppten, haben im Kern nichts mit der Sache zu tun, sondern sind Sinnbild für die fast schon feindselige Stimmung.

Überprüfungsausschuss­obmann Vinzenz Gebauer (Gemeinsam für Navis) erklärte zusammenfassend, dass er der Genehmigung nicht zustimmen könne, da die „Überschreitungen von 74.000 Euro für mich absolut nicht nachvollziehbar sind und die Erklärung des Bürgermeisters in meinen Augen mangelhaft ist“.

Bürgermeister Hubert Pixner (Bürgermeisterliste) erklärte, dass die Überschreitungen im Rahmen von Asphaltierungsarbeiten geschehen seien. „Im Laufe der Arbeiten wurden immer weitere Orte genannt, an denen ebenfalls noch Asphaltierungen notwendig sind. Und nachdem ich wusste, dass wir das finanziell abdecken können, habe ich die zusätzlichen Arbeiten auch machen lassen.“ Der Gemeinderat sei darüber auch immer informiert gewesen. Pixner weist zudem darauf hin, dass Gebauer als Obmann im Vorfeld nicht nur die Jahresrechnung, sondern über das gesamte vergangene Jahr hinweg die einzelnen Belege geprüft habe. „Dabei hat er keine Mängel festgestellt, die Jahresrechnung wurde vom Überprüfungsausschuss für in Ordnung befunden.“ Warum Gebauer als Überprüfungsausschussobmann bei der Sitzung dann gegen die Genehmigung stimmte, ist für Pixner „wohl eine persönliche Geschichte“.

Der Rechnungsabschluss wurde schließlich mehrheitlich beschlossen, dagegen stimmten Vinzenz Gebauer, Jürgen Tragler (FPÖ), Peter Hilber und Hugo Vötter (Inser Dahoam). „Ich habe nur zugestimmt, weil die Gemeinde die Bedarfszuweisungen verliert, wenn die Jahresrechnung 2017 nicht genehmigt wird“, erklärt Vizebürgermeister Lukas Peer (Inser Dahoam).

Für Hubert Pixner ist das Bild, das der Gemeinderat nach außen trägt, „beschämend und des Amtes nicht würdig“. Das Arbeiten sei so schwierig: „Aber ich werde meine Periode als Bürgermeister sicher fertig machen.“