Innsbruck - Die Neuauflage der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung ist am Mittwoch bei der konstituierenden Landtagssitzung mit 23 Stimmen der insgesamt 36 Abgeordneten gewählt und anschließend angelobt worden. 13 Abgeordnete votierten in einer geheimen Abstimmung mit Nein.

Die schwarz-grüne Koalition verfügt im Landtag über insgesamt 21 Stimmen (ÖVP 17, Grüne vier). Die SPÖ, die beim Urnengang den zweiten Platz einfuhr, ist mit sechs Mandataren vertreten, die Freiheitlichen mit fünf. NEOS und Liste Fritz haben jeweils zwei Vertreter im Landesparlament. Am Nachmittag trifft sich die Landesregierung zu ihrer ersten Sitzung.

Ledl-Rossmann neue Landtagspräsidentin

Am Vormittag ist auch Ex-Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) als erste Frau an die Spitze des Landesparlaments gewählt worden. Die 43-Jährige beerbte Herwig Van Staa (ÖVP), der das Amt zehn Jahre lang ausgeübt hatte. Für Ledl-Rossmann stimmten in einer geheimen Abstimmung 34 der 36 Abgeordneten, zwei stimmten mit Nein.

Ledl-Rossmann bedankte sich bei ihrem Vorgänger: „Du warst ein Vorbild als Politiker und Mensch“. In ihrer Rede ermutigte sie die Abgeordneten des Tiroler Landtages, „Antreiber und Mutmacher“ zu sein, so Ledl-Rossmann: „Wir können mit einer Kultur des Diskutierens und mit unserem Umgang untereinander Vorbild sein“. Tirol stehe gut da, weil „Solidarität, Stabilität und das Streben nach Freiheit“ Werte des politischen Handelns seien. „Der Tiroler Landtag muss sich seiner Rolle bewusst sein“, betonte Ledl-Rossmann.

Zu Landtagsvizepräsidenten wurden die grüne Neo-Abgeordnete Stephanie Jicha und der bisherig ÖVP-“Vize“ Anton Mattle gewählt. Jicha erhielt 23 von 36 Stimmen. Der ebenfalls für den zweiten Landtags-Vize kandidierende SPÖ-LAbg. Georg Dornauer hatte mit 13 Stimmen das Nachsehen. Mattle kam auf 35 Stimmen.

Tiroler Landtag „runderneuert“

Insgesamt 21 neue Abgeordnete wurden bei der konstituierenden Sitzung am Mittwoch angelobt. Das Landesparlament umfasst insgesamt 36 Abgeordnete. „Hälfte-Hälfte“ ist im Landtag indes noch nicht angesagt: Zwölf Abgeordnete sind weiblich.

Der 17 Abgeordnete starke ÖVP-Klub wird wie bisher von Jakob Wolf geführt. Die Volkspartei wartet mit sechs neuen Abgeordneten auf. Eine beinahe komplett neuen Anstrich bekam die SPÖ-Fraktion verpasst: Die Riege der Sozialdemokraten, die sechs Abgeordnete umfasst, ist bis auf Klubchefin Elisabeth Blanik ausschließlich mit Landtagsneulingen besetzt, darunter auch ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth. Bei den Freiheitlichen mit ihren fünf Landtagsabgeordneten gibt es bis auf Neo-Klubobmann, Landesparteichef Markus Abwerzger ebenfalls nur neue Gesichter.

Dasselbe Bild bei den Grünen: Hinter Klubobmann Gebi Mair, der diese Position seit 2013 innehat, sind drei Neulinge in das Landesparlament eingezogen. Und auch die NEOS sorgen für Auffrischung im Landtag: Sie sind erstmals - mit zwei Abgeordneten - dort vertreten. Als Klubchef fungiert Landessprecher Dominik Oberhofer. Die Liste Fritz ist mit zwei Mandataren im Landtag vertreten: An der Seite von Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider feierte Markus Sint sein Landtagsdebüt.

Neue Bundesräte

Auch für ein anderes parlamentarisches Gremium wurden am Mittwoch die Weichen gestellt: für den Bundesrat. Für die ÖVP nehmen dort Bauernbunddirektor Peter Raggl, die ehemalige Nationalratsabgeordnete Elisabeth Pfurtscheller und die ehemalige Sekretärin von Ex-Landtagspräsident Herwig van Staa, Seniorenbündlerin Klara Neurauter, Mandate ein. Die SPÖ schickt den Außerferner Bezirksparteiobmann Stefan Zaggl nach Wien, die FPÖ den Zillertaler Christoph Steiner, der knapp das sechste Landtagsmandat verpasst hatte. (TT.com)