Von Claudia Funder

Lienz – Die Isel schlägt mitunter gehörige Wellen. Lienz verfügt derzeit über einen für ein 80-jährliches Hochwasser ausgelegten Schutz. Das ist gut, aber nach aktuellen Standards eben nicht ausreichend. Es gilt, sich gegen Folgen eines Jahrhundert-Hochwassers zu wappnen. Denn würde ein so genanntes „HQ100“ durch die Stadt donnern, sei mit Schäden in Millionenhöhe, vorwiegend an Gebäuden, zu rechnen, sagen Experten.

Der ursprünglich angepeilte neue Hochwasserschutz, dem jahrelange Untersuchungen vorangingen, sah einen Mix aus Maßnahmen vor. Aus drei unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten war eine Projektvariante ausgewählt worden. Diese umfasste die Verbauung eines 2,8 Kilometer langen Teilabschnittes der Isel, von der Schlossbrücke bis zur Einmündung in die Drau. Einerseits sollte die Flusssohle tiefer gelegt werden. Zusätzlich sollten seitliche Ufererhöhungen, sprich Mauern, für Schutz sorgen.

Und es waren genau diese Mauerabschnitte mit eingelassenen ovalen Ausbuchtungen, auch als „Käselöcher“ betitelt, die auf Kritik bei manchem Bürger und Stadtpolitiker stießen. Entscheidungskriterium waren aber damals vor allem auch die Kosten, denn der Sicherheitsanspruch war bei allen drei Varianten gleich. Eine erweiterte Kostenschätzung ergab stolze 5,7 Mio. Euro.

Nun hat sich das Blatt gewendet. Nach neuen Berechnungen zeigte sich, dass die bereits vom Tisch gewesene Variante der bloßen Eintiefung der Isel nicht teurer ist. Mit ein Grund: Die Geschiebemessstelle muss nicht an derselben Stelle errichtet werden. Der Lienzer Gemeinderat signalisierte nun grünes Licht für diese gefälligere Lösung. „Mir ist lieber, wir diskutieren dreimal und wählen dann die richtige Variante“, stellte BM Elisabeth Blanik nach dem Schwenk klar.

Baustart soll 2020 sein. „Die gesamte Baustelle wird sich im Fluss befinden“, erklärt Peter Mayr von der Firma Flussbau iC. Die Zufahrtsrampe auf die Baustraße in der Isel wird im Bereich der Molkerei errichtet.werden.