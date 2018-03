Von Helmut Mittermayr

Reutte – Schräg gestreift, sehr schmal und lang. Das sind keine idealen Voraussetzungen, um Grundstücke für eine Betriebsansiedelung nutzen zu können. Im Reuttener Gewerbegebiet Großfeld scheinen die Gründe einst wie durch geometrische Parallelverschiebung entstanden zu sein. Wie berichtet, interessierte sich Ceratizit für den Kauf einer großen Fläche, entschied sich dann aber für ein Grundstück in Breitenwang nahe der Umfahrung, weil in Reutte nicht alle Grundbesitzer im Mühler Feld verkaufen wollten.

Bürgermeister Alois Oberer, der Ceratizit gerne nach Reutte gelotst hätte, griff die Problematik nun auf, um in einem Umlegungsverfahren aus den schmalen Streifen künftig Flächen mit ähnlichen Längen – ähnlich Quadraten – zu kreieren. Damit soll gesichert werden, dass zumindest einzelne Flächen veräußert werden könnten und die gegenseitige Abhängigkeit wegfällt. Denn einzelne Grundbesitzer wollen prinzipiell nicht verkaufen und hatten auch schon im Jahr 1980 kein In­teresse an der Umwidmung von Freiland in Gewerbegebiet gezeigt. Insgesamt handelt es sich um 16 Parzellen mit 42.454 m², die von acht Besitzern gehalten werden. Rund die halbe Fläche gehört den im Gemeindebesitz befindlichen Reuttener E-Werken (EWR).

Im Zuge des Verfahrens wird alles erschlossen und werden öffentliche Wege eingerichtet werden, wofür die Grundbesitzer wie üblich Anteile zur Verfügung stellen müssen. Eine neue Zufahrt samt beschranktem Bahnübergang wird dabei nördlich des Raiffeisen-Lagerhauses errichtet. Oberer erklärte auch, dass er sich eine Reduktion der Grundbesitzer auf zwei oder drei wünschen würde, um die Verfügbarkeit der Flächen zu erhöhen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass gerade Besitzer kleinerer Parzellen im Zuge der Umlegung oftmals bereit seien, sie zu verkaufen. Der Bürgermeister wird mit allen noch einmal das Gespräch suchen. Die EWR stimmten der Umlegung bereits zu. Das Verfahren selbst kann sich über zwei oder mehr Jahre ziehen – je nachdem, ob öfter umgeplant werden muss. Der Gemeinderat hat in der vergangenen Woche dem Umlegungsverfahren einstimmig zugestimmt.