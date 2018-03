St. Ulrich a. P. – Seit November ist es fix: Die Unternehmensgruppe Pletzer übernimmt die Bergbahn Pillersee – ein Glück für die Gemeinden St. Ulrich, St. Jakob in Haus und Hochfilzen. Das betonten die jeweiligen Bürgermeister in der Vergangenheit immer wieder. Während St. Jakob und Hochfilzen die neuen Förderverträge mit der Bergbahn bereits einstimmig beschlossen haben, sorgte der Tagesordnungspunkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung in St. Ulrich für eine hitzige Debatte. „Ich werde dem Vertrag nicht zustimmen“, stellte Leonhard Fischer (Gemeinsam für St. Ulrich) gleich zu Beginn der Diskussion klar und nannte auch den Grund für seine Entscheidung: „Im Vertrag ist die Vollbeschneiung nicht genau definiert. Ich möchte, dass schriftlich festgehalten wird, dass die 2er-Piste beschneit wird.“

In dasselbe Horn bläst Klaus Pirnbacher (Wir Nuaracher für St. Ulrich). „Die 2er-Piste ist unsere schönste Piste, sie ist aber bis heute nicht beschneit worden“, sagt Pirnbacher und spricht sich ebenfalls für eine namentliche Nennung der besagten Piste im Vertrag aus.

Für Pirnbacher drückt der Schuh aber noch ganz woanders. Wie berichtet, sollen St. Jakob in Haus, Hochfilzen und St. Ulrich künftig die doppelten Beträge als bisher bezahlen. Die Gemeinde St. Jakob schießt demnach in den kommenden Jahren 35.750 € zu, Hochfilzen 32.750 € und St. Ulrich 86.500 €.

Die Aufteilung erfolgte bereits in der Vergangenheit über die Kommunalsteuereinnahmen. Für Pirnbacher gibt es aber ein Problem: „St. Ulrich und Hochfilzen haben jedes Jahr eine Indexanpassung gemacht. St. Jakob aber nicht. Nun zahlt die Gemeinde St. Ulrich deshalb pro Jahr ungefähr 5000 Euro mehr“, erklärt Pirnbacher. Er ist sich sicher: „Bei den Vertragsverhandlungen wurde zu wenig auf St. Ulrich geschaut.“

Dem kann Thomas Wörgötter, der im Namen der Pletzer Gruppe bei der Sitzung anwesend war, nicht zustimmen. Die Aufteilung sei Angelegenheit der Gemeinden und nicht jene der Pletzer Gruppe. Zudem erklärte er, dass die 2er-Piste bei der Vollbeschneiung miteinbezogen werde – auch wenn er keine hundertprozentige Garantie dafür abgeben möchte.

Bürgermeisterin Brigitte Lackner betonte, dass die Wirtschaftskraft profitiere, „wenn der Berg belebt wird“, und dass die geplanten Investitionen der Pletzer Gruppe eine Bereicherung für alle seien. Mit der Aufforderung, über den Förderbetrag abzustimmen, beendete sie die Diskussion. Dem Fördervertrag stimmten alle Gemeinderäte zu, bis auf Fischer und Pirnbacher. (miho)