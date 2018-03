Innsbruck – „Als wachsende, beengte Stadt verträgt Innsbruck mit dem bestehenden Straßennetz nicht mehr Autoverkehr“, betonte Georg Willi, Bürgermeisterkandidat der Grünen, gestern bei der Präsentation des „Mobilitätsprogramms“ seiner Liste. An einem weiteren Ausbau des „platzsparenden Öffi-Verkehrs“ sowie einer Stärkung des Rad- und Fußverkehrs führe kein Weg vorbei – auch „damit diejenigen, die aufs Auto angewiesen sind, dieses sinnvoll nützen können“.

Die konkreten Pläne stellte Willi gestern zusammen mit dem Gemeinderatskandidaten Manni Schneiderbauer vor: Als wichtiges Ziel für die nächste Gemeinderatsperiode nannten die Grünen dabei den Ausbau der vieldiskutierten Tramlinie 6 („Igler“): „Nur die Linie 6 kann Igls bei allen Witterungsverhältnissen und unabhängig von Staus anbinden“, meinte Schneiderbauer. Die Grünen streben eine Verlängerung bis zur Ortsmitte von Igls an (geschätzte Kosten: ca. 3 Mio. Euro), ebenso eine Weiterführung bis in die Innenstadt. Zudem solle auf der Strecke durch den Wald rasch eine Beschleunigung der Tram angegangen werden, „wo dies kostengünstig möglich ist“, so Willi, der überdies auf eine touristisch attraktive und gut vermarktete Anbindung ans Schloss Ambras pocht.

Generell plädieren die Grünen für einen weiteren massiven Tram-Ausbau: So wollen sie etwa den Bereich Tivoli­stadion mittels verlängerter Linie 1 erschließen und denken auch einen „Lückenschluss“ nach Amras zur Linie 3 an. Apropos 3er: Diese solle im Westen vom Fürstenweg bis zu den Universitätssportanlagen und gegebenenfalls weiter bis zum Flughafen verlängert werden, um den Westast der Buslinie R und eventuell auch jenen der Buslinie F zu ersetzen. Beide seien oft massiv überlastet.

Im Osten von Innsbruck ist für die Grünen eine Verlängerung der 3er von Amras via dez und Rossau ins Olympische Dorf vorstellbar, samt Lückenschluss zur neuen, bald fertiggestellten Tramlinie 2.

Noch spektakulärer fallen die langfristigen Visionen aus – etwa jene, den Hauptbahnhof mit einem Tramtunnel zu unterfahren, um den Kreuzungskomplex beim Sillpark zu entlasten. Oder die Idee, Hangsiedlungen mittels Stadtseilbahnen zu erschließen.

Kurzfristigere Ideen sind etwa ein „Sofortgrün“ für schnellere Öffis, bei dem Tram und Bus stets Vorrang haben und „im Idealfall nur in den Haltestellen stehen bleiben“.

Bei Neubaustrecken oder Schienenaustausch wollen die Grünen zudem die Schaffung von „Rasengleisen“, also begrünten Trassen, prüfen: Darauf fahre die Tram leiser, zudem werde der Stadtraum optisch aufgewertet, so Willi.

In Sachen Radwege will man Lücken und Barrieren beseitigen und neue „Radschnellwege“ schaffen. So brauche es eine gute Ost-West-Verbindung, abgesetzt vom für Radfahrer kaum geeigneten Südring. Laut Willi benötige es für den schrittweisen Ausbau ca. 5 Mio. Euro jährlich, wobei der Klima- und Energiefonds ein Drittel übernehmen solle.

Die viel kritisierte Parkraumbewirtschaftung ist für die Grünen ein „Erfolgsmodell“. Dennoch wolle man sie erneut evaluieren lassen, so Willi, „um nachzujustieren, aber auch um festzustellen, wie viele Autofahrer dadurch auf andere Verkehrsmittel umgestiegen sind: In Wien waren das 17 Prozent.“ (md)