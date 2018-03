Von Denise Daum

Innsbruck – „Eines ist schon klar: Die ÖVP ist die Partei, die Wirtschaft kann.“ Mit diesem Satz von Bürgermeisterkandidat Franz X. Gruber ist gesagt, wie sich die Stadt-ÖVP bei den Gemeinderatswahlen Stimmen holen will. Das spiegelt sich auch in der Liste wider, auf der sich zahlreiche Unternehmer finden. Mit Johannes Anzengruber und Mariella Lutz haben zwei davon gestern im Rahmen eines Pressegesprächs ihre Positionen in Wirtschaftsfragen dargelegt. Lutz (Platz 2)sieht es als Aufgabe der Stadtpolitik, Anreize zu schaffen, damit sich Unternehmer ansiedeln. Vor allem der Fachhandel solle gestärkt werden. Ein Negativbeispiel ist für die stellvertretende Obfrau der Innenstadtkaufleute die Andreas-Hofer-Straße. Diese sei einmal eine bedeutende Einkaufsstraße gewesen. „Heute ist sie tot. Es wurde verabsäumt, dort Maßnahmen zu setzen“, betont Lutz. Zudem möchte sie Plätze – wie den Bozner Platz – wiederbeleben und bespielen lassen.

Johannes Anzengruber (Platz sieben) greift die Parkraumbewirtschaftung auf – offenbar eines der Lieblingsthemen der Stadt-ÖVP. Er fordert eine Unternehmerparkkarte, die von 8 bis 17 Uhr gilt. Damit sollen Unternehmer, wie Installateure oder Pflegehelfer, gratis parken dürfen. „Die Anrainerparkplätze sind untertags ohnehin frei“, betont Anzengruber. Zudem solle die gebührenpflichtige Parkzeit wieder von 21 Uhr auf 19 Uhr zurückgesetzt werden.

Anzengruber bringt erneut die Forderung nach einem eigenen Autobahnanschluss für den Innsbrucker Flughafen – das würde eine deutliche Verkehrsreduktion bringen.

Das Verkehrsressort, so fasst Gruber zusammen, gehöre überhaupt in ÖVP-­Hände.