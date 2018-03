Stams – Dass die 2017 gestartete Kanalsanierung bereits im ersten Jahr beträchtliche Mehrkosten von – je nach Berechnung – 128.000 bis 168.000 Euro verursacht hat, war für zwei Stamser Gemeinderäte der Grund, dem Rechnungsabschluss für das vergangene Jahr, der mit 31. 12. 2017 ein Minus von rund 34.000 Euro aufwies, nicht zuzustimmen. „Wir haben ja einen Eid geleistet. Wir haben die Pflicht, auf das Geld zu schauen“, spitzte Gemeinderat Hermann Schweigl die Überschreitungen bewusst zu. Dass es die Gemeinde verabsäumt habe, bei der Ausschreibung für die Planung des Kanals ein zweites Angebot einzuholen, hatte Schweigl schon in den vergangenen Sitzungen mehrmals kritisiert.

Weit über 100.000 Euro Mehrkosten für den Kanalbau, 87.000 Euro Mehrkosten für den Fußballplatz und 60.000 Euro für die Sanierung des Haulandwegs ließen die Verschuldung auf knapp über 52 Prozent ansteigen. Dadurch, dass das Honorar des technischen Planers Matthia­s Philipp sich prozentuell an den Gesamtkosten orientiert, stieg auch dieses durch den Mehraufwand um 10.000 auf 100.000 Euro an. So forderte Wolfgang Hörmann wie auch Schweigl für die Zukunft ein Honorarfixum, das sich nicht prozentuell an der Bausumme orientiere beziehungsweise durch eine Obergrenze gedeckelt sei. Außerdem hätte Philipp es verabsäumt, sich die Überschreitungen von der Gemeinde genehmigen zu lassen, woran sich Ersatz-GR Johannes Pleifer stieß, der ebenfalls gegen den Rechnungsabschluss votierte. „Die nachträgliche Genehmigung ist in allen Fällen passiert“, ärgert sich BM Gallop.

GR Markus Abfalterer zeigte sein Unverständnis gegenüber der verfehlten Kalkulation der Kosten: „Jetzt bleiben uns für heuer nur 100.000 Euro für die Kanalarbeiten. Ich verstehe nicht, dass ein Fachmann sich so verschätzt.“ Von der 300.000 Euro schweren Bedarfszuweisung, dem 75.000-Euro-WLF-Darlehen und Rücklagen in der Höhe von 40.000 Euro für dieses Jahr ist noch eine offene Rechnung der Strabag in der Höhe von 168.000 Euro netto zu bezahlen. Zieht man diese sowie die unbezahlte Rechnung für den Haulandweg ab, dann blieben noch 187.000 Euro für die Kanalsanierung des heurigen Jahres übrig.

Bernhard Passler, der den Bericht des Überprüfungsausschusses vorbrachte, zeigte sich zwar insgesamt mit der Jahresrechnung zufrieden, mahnte aber für die Zukunft zeitgerechtere Mehrkostenbeschlüsse ein. (ado)