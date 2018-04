Innsbruck – Im Innsbrucker Gemeindewahlkampf geht’s rund. Knapp drei Wochen vor der Wahl reicht es Rudi Federspiel: Nach vermehrten Verunstaltungen seiner Wahlplakate setzt er nun 2000 Euro Prämie zur Ergreifung der „Plakatzerstörer“ aus. Fast alle Großplakate der FPÖ seien bei Vandalenakten verschandelt worden. Für Federspiel ein enormer finanzieller Schaden, den er mit rund 30.000 Euro beziffert. „Das Hauptproblem ist, dass ich nicht das Geld habe, ständig Plakate nachzudrucken“, erklärt der FPÖ-Stadtparteiobmann. Ein paar werde er austauschen, der Rest bleibt in der verunstalteten Version stehen.

In diesem Wahlkampf seien die Angriffe auf FPÖ-Plakate massiv. „So etwas habe ich in den gesamten 30 Jahren meiner politischen Tätigkeit noch nicht erlebt.“ Die Täter kommen seiner Meinung nach „natürlich aus der linken Szene“. Federspiel hofft nun, dass aufgrund der Ausrufung einer Belohnung ein entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung kommt.

Von den anderen Parteien würde sich Federspiel eine Klarstellung erwarten, dass „so etwas im Wahlkampf nichts verloren hat. Aber da herrscht nur Schweigen“, ärgert sich der FPÖ-Bürgermeisterkandidat.

Die ÖVP regt sich indes nun über etwas auf, das die FPÖ in der Vergangenheit immer wieder kritisiert hat: das Müllsammelsystem. Die ÖVP fordert eine umfassende Evaluierung der Umstellung des Müllsystems, das über Ostern in der Innenstadt seine Schwäche gezeigt habe, wie VP-Klubobmann Franz Hitzl erklärt. „Das Fass beziehungsweise sprichwörtlich die Tonne läuft über. Die Probleme gerade in der Innenstadt sind bekannt. Zufriedenstellende Lösungen fehlen nach wie vor.“ Bei der Markthalle müsse als Sofortlösung eine Müllpresse für Karton und Altpapier eingerichtet und die Abholintervalle weiter erhöht werden – notfalls auch feiertags. Die Situation dort sei untragbar. Hitzl ortet zudem Probleme bei Wohnanlagen.

Einigkeit herrscht hingegen zwischen ÖVP und Seniorenbund. Die beiden Parteien gehen wie schon bei der Wahl 2012 gekoppelt in die Gemeinderatswahl. „Wir haben innerhalb der ÖVP-Familie immer ausgezeichnet zusammengearbeitet. Das wollen wir auch in Zukunft so halten. Unsere gemeinsamen Werte sind die Basis für die Koppelung. In Sachfragen gibt es manchmal unterschiedliche Gewichtungen“, erklärt ÖVP-Bürgermeisterkandidat Franz X. Gruber. (dd, TT)