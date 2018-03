Von Wolfgang Otter

Wörgl – Einen ordentlichen Batzen Geld kann die Stadt Wörgl heuer auf ihr Rücklagenkonto überweisen. Das Brutto-Jahresergebnis beträgt 5,3 Millionen Euro, das Jahresergebnis im Ordentlichen Haushalt 2,6 Mio. Euro, knapp 480.000 Euro wurden bereits im Budget 2018 verplant, der Überschuss von 2,1 Mio. Euro wird nun auf die hohe Kante gelegt. Mit den 2,1 Mio. Euro beträgt der Rücklagenstand mit 1.1.2018 8,2 Millionen Euro, der Verschuldungsgrad liegt laut Jahresrechnung bei 30 Prozent (2016 25 %). Die 8 Mio. Euro stehen aber nicht ganz zur Verfügung, zum einen gibt es eine Entnahme für das Budget 2018 (2,3 Mio. Euro) und eine Liquiditätsrücklage von 2 Mio. Euro. Somit bleiben knapp 3,9 Mio. Euro zur Verfügung, weniger als im Vorjahr. „Die Rücklagen gehen um knapp 200.0000 Euro zurück“, warnte daher Kontrollausschussobmann Christian Huter (FWL) bei der Gemeinderatssitzung am Gründonnerstagabend.

Also trotzdem durchaus erfreuliche Zahlen für die Stadtkasse. „Der höchste Überschuss der vergangenen zehn Jahre, und das ohne Dividende der Stadtwerke“, fügte Huter an. 2016 hatte es eine Sonderdividende der Stadtwerke von 500.000 Euro gegeben, im vergangenen Jahrzehnt sind auf diese Weise 3 Millionen Euro von der städtischen Gesellschaft ins Budget geflossen.

Die Wörgler Bürgermeisterin Hedi Wechner konnte sich angesichts der Zahlen einen Seitenhieb auf Kufstein nicht verkneifen. Dort hatte bei der Präsentation der nicht ganz so erfreulichen Jahresrechnung (Überschuss knapp 600.000 Euro) Vizebürgermeister Hannes Rauch gemeint, er wünsche sich „keine Wörgler Verhältnisse“. „Wenn der Vizebürgermeister Rauch so etwa sagt, dann meint er es offensichtlich nicht gut mit seiner Stadt“, konterte jetzt angesichts der Wörgler Jahresrechnung die Stadtchefin und fügte an: „Es ist klar, die Rücklagen sind rückläufig. Aber wir haben Großprojekte wie das Feuerwehrhaus in der Pipeline. Es ist klar, dass wir sparen müssen.“

BM Wechner ließ auch aufhorchen, was das unter großer politischer Aufregung beschlossene Sparprogramm anbelangt. So sollen die darin vorgeschlagenen Maßnahmen „nicht den erwünschten Effekt für 2018 bringen, den wir uns erwartet haben“. Der Grund sei „ganz einfach, weil wir gewisse vorgeschlagene Maßnahmen noch einmal durchleuchten müssen und sie nicht eins zu eins umsetzbar sind“, sagte Wechner. Aber wie die Jahresrechnung zeigte, habe der Spargedanke „jetzt alle Bereiche erreicht und wird intensiv gelebt“.

Während die Jahresrechnung ohne breitere Diskussionen auskam, gab es bei den Überschreitungen in der Kompetenz des Gemeinderats heftige Diskussionen und Verärgerung. Unter den überschrittenen Punkten (insgesamt 396.000 Euro) fanden sich 62.500 Euro im Budgetposten „Errichtung Gradlanger-Park“. „Mir wurde versichert, dass hier keine Zahlungen mehr notwendig sind“, ärgerte sich Huter. Wie sich in weiterer Folge herausstellte, floss gar kein Geld in den Park, sondern in die Beleuchtung für die nahegelegene Pfarrgasse. Besonders ärgert dabei die Mandatare der Freiheitlichen Wörgler Liste (FWL), „dass auf einer Rechnung der Stadtwerke vermerkt wurde, dass es für den Gradlanger ist“. Etwas, das nicht mehr vorkommen dürfe, wie BM Hedi Wechner in Richtung Verwaltung klarstellte. „Künftig werden alle drei bis vier Monate die Konten vom Finanzausschuss überprüft“, kündigte die Stadtchefin an. „Warum wurde nicht im Gemeinderat darüber geredet, dass diese 62.000 Euro ausgegeben werden?“, warf GR Michael Riedhart (Junge Wörgler) ein. Die FWL verlangt nun, auch wenn die Überschreitung in den Bereich des Stadtbauamtes fällt, von den Stadtwerken „eine schriftliche Stellungnahme dazu“, wie FWL-Vizebürgermeister Mario Wiechenthaler erklärte.