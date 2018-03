Haiming – In seiner vorösterlichen Sitzung am Gründonnerstag beschäftigte sich der Haiminger Gemeinderat zu einem Gutteil mit Zukunftsthemen im Ortsteil Ötztal-Bahnhof. Da ging es um Bauplatzparzellierungen genauso wie um die Vergrößerung des Kindergartens oder auch die Sicherheit der Schüler in einem doch recht gefährlichen Kreuzungsbereich.

Eine Grundsatzentscheidung wurde bei den neuen Bauplätzen im Bereich Tschirgantstraße getroffen. Fünf Varianten hatte der Bauausschuss in den vergangenen Monaten zu bewerten, die sich vor allem in Wegführung und Grundstücksgrößen unterschieden – letztlich votierte der Gemeinderat mit einer satten Mehrheit von 14 Stimmen für die Variante 3a.

In diesem Bereich ging es auch um die Kreuzung mit der Ambergstraße. 1242 Fahrzeuge wurden dort gezählt, so VBM Christian Köfler. Doch auch wenn hier Kinder auf ihrem Schulweg unterwegs sind, würde das keinen Zebrastreifen laut Richtlinien rechtfertigen. Vor allem durch Fahrbahnverengung und mehr Gehsteig soll Übersichtlichkeit geschaffen werden. Eine wie von GR Bernhard Zollitsch angeregte Einbahnregelung wird nicht verfolgt.

Erfreulich sind zwar die Zahlen bei den Kindern in Ötztal-Bahnhof, das schafft aber ab Herbst auch Bedarf für eine dritte und zwei Jahre später für eine vierte Kindergartengruppe. Bis zum Herbst soll der nötige Platz mit einer Containerlösung geschaffen werden. Vorerst sollen die Container gemietet, später vielleicht sogar gekauft werden, erklärt BM Josef Leitner. Zu überlegen, so Köfler, sei aufgrund steigender Kinderzahlen aber auch ein Neubau. (pascal)