Von Denise Daum

Leutasch – Der Gemeinderat in Leutasch wählte am Donnerstagabend einen neuen Bürgermeister: 14 der 15 Mandatare votierten für Geor­gios Chrysochoidis (Liste „Für Leutasch“), er selbst enthielt sich – wie es in so einem Fall Usus ist – der Stimme. Gegenkandidaten gab es keinen. Chrysochoidis stand als Vizebürgermeister der Gemeinde seit dem überraschenden Rücktritt von Langzeitbürgermeister Thomas Mößmer Ende Dezember bereits interimistisch vor.

„Ich bin erleichtert, weil ich nun Gewissheit habe, wirklich Bürgermeister zu sein“, freut sich Chrysochoidis. Die Stimmung im Gemeinderat, in dem drei Listen vertreten sind, ist gut. „Ich bin froh, dass wir uns im Vorfeld darauf geeinigt haben, den Bürgermeister im Gemeinderat zu wählen und dass es keinen Gegenkandidaten gab“, erklärt der neue Bürgermeister.

Nach dem Formalakt wartet nun einiges an Arbeit im Gemeindeamt: Projekte wie Trinkwasserleitung, Wegbauvorhaben und Breitbandausbau stehen unter anderem an. Offen ist, ob Chrysochoidis auch Geschäftsführer des Leutascher Schwimmbads wird. Diese Stelle bekleidet noch Altbürgermeister Mößmer – jedoch nur so lange, bis ein Nachfolger gefunden wird. Nachdem Altbürgermeister Mößmer auch Amtsleiter war, wurde die Stelle nach seinem Rücktritt neu ausgeschrieben. Der neue Amtsleiter hat am kommenden Dienstag seinen ersten Arbeitstag.

Bei der kommenden Gemeinderatssitzung muss noch ein Vizebürgermeister gewählt werden. Wer dieses Amt übernehmen könnte, ist bislang unklar.