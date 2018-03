Von Marco Witting

München, Kufstein – Sie haben einen Fixplatz in den Verkehrsmeldungen, sowohl in Bayern als auch in Tirol: die Kontrollen der deutschen Bundespolizei am Grenzübergang Kufstein – Kiefersfelden. Man hat sich gewöhnt an die Kontrollen, an die Staus, an die bewaffneten Beamten. Ab 1. Juli wird eine neue Grenzpolizei in Bayern installiert. Der neue bayrische Ministerpräsident Markus Söder will es so – die heuer bevorstehende Landtagswahl fest im Blick. Und dies wird auch auf Tirol seine Auswirkungen haben.

Der Ministerrat hat den bayrischen Innenminister Joachim Herrmann beauftragt, bis Mai 2018 ein Detailkonzept zur Errichtung der Grenzpolizei vorzulegen. Die Details zur neuen Einheit werden dementsprechend derzeit erst noch geklärt. Klar scheint, und in der Stellungnahme des Ministeriums gegenüber der TT wird das ganz deutlich, die Schleierfahndung der Polizei im Hinterland wird dadurch massiv verstärkt. So erklärt Marin Scholtysik, Pressesprecher des Innenministeriums in München, unter anderem: „Flankierend zu den temporären Grenzkontrollen in einer 30-Kilometer-Zone entlang der Grenze, aber auch auf Durchgangsstraßen, Bahnhöfen und Flughäfen führt die Bayerische Polizei intensive Schleierfahndungsmaßnahmen durch. Diese finden sowohl zivil als auch uniformiert auch auf den Bundesstraßen des einreisenden Verkehrs aus Österreich statt. Einreisende Personen müssen somit auch abseits der Autobahnen jederzeit mit polizeilichen Kontrollen im grenznahen Bereich rechnen.“

Eindeutig definiert ist auch der Auftrag an die neuen Einheiten: illegale Migration, Schlepperbanden und grenzüberschreitende Kriminelle besser bekämpfen. Dem gegenüber stehen die Zahlen bisherigen Aufgriffe in Deutschland heuer. 300 Migranten, die illegal eingereist sind, wurden im Jänner an den Übergängen zu Tirol und Salzburg aufgegriffen. 200 waren es im Februar. Ein starker Rückgang zu den Zahlen in den beiden Jahren zuvor.

Trotzdem verschärft Bayern noch einmal die Gangart. Das betrifft auch Tirol. Schließlich wurden von den bisher heuer aufgegriffenen Flüchtlingen über 300 nach Tirol zurückgeführt, wie das im Amtsdeutsch heißt. Auf die Frage, wie man die Bemühungen Österreichs bei den Grenzkontrollen beurteilt, erklärt Scholtysik dann: „Insbesondere die zentrale Mittelmeerroute über Italien und Österreich spielt eine wesentliche Rolle im aktuellen Migrationsgeschehen. Es ist im Interesse aller EU-Mitgliedstaaten, dass Kontrollen zur Verhinderung der illegalen Migration zu einem möglichst frühen Zeitpunkt und möglichst umfassend stattfinden. Daher begrüßen wir die Bemühungen Österreichs.“

Zurück zu den Kontrollen in Kiefersfelden. Die Meinung über diese ist in Tirol ziemlich eindeutig. Denn gerade an den Urlauberschichtwechseln ist das Stauchaos auf der Autobahn in Richtung Deutschland vorprogrammiert. Wenngleich die deutschen Behörden in der Vergangenheit stets eilig bemüht waren, zu erklären, dass es die Blechlawinen bei Kufstein schon vor den Kontrollen gab. Offiziell heißt es beim bayrischen Innenministerium, dass man „in der Vergangenheit Möglichkeiten geschaffen hat, um die Verkehrsbeeinträchtigung zu reduzieren“. Damit gemeint ist die zweispurige Abwicklung der Kontrollen. Außerdem führe die Polizei vor Ort nur selektive Kontrollen durch. Scholtysik sagt zudem: „Auch mit der neuen Grenzpolizei gilt: Wir wollen die Kontrollen mit Augenmaß vornehmen und Verkehrsbeeinträchtigungen so weit wie nur möglich minimieren.“

Ab 1. Juli soll die Einheit aufgebaut werden. Bayern wählt übrigens am 14. Oktober seinen Landtag.