Innsbruck — Nicht nur in Bayern, Rom oder bei den Südtiroler Frächtern regt sich massiver Widerstand gegen die Lkw-Blockabfertigungen im heurigen Jahr. Jetzt begehren auch die Tiroler Unternehmer auf. Wegen zunehmender Lieferschwierigkeiten würden die Betriebe die Auswirkungen der Blockabfertigungen spüren, heißt es in Schreiben prominenter Unternehmer an LH Günther Platter (VP).

24 Blockabfertigungen sind bis Jahresende geplant, allein im April und Mai 14. Am Dienstag werden die Lkw bei der Einreise von Bayern nach Tirol ab fünf Uhr Früh wieder heruntergebremst, maximal 300 Transitlaster dürfen pro Stunde die Grenze passieren. Nach den Feiertagen verzeichnet Tirol einen deutlichen Transit-Anstieg. „Damit der reguläre Verkehrsfluss bestmöglich aufrechterhalten werden kann und die Zu- und Abfahrten entlang der Autobahn als lebenswichtige Verkehrsader offen bleiben, wird die Blockabfertigung wieder zum Einsatz kommen", betont Platter.

Der Osterreiseverkehr brachte unterdessen vorerst wenige schwere Unfälle, dafür etliche Staus. Heute kommt zur Blockabfertigung auch die große Rückreisewelle der Urlauber in Richtung Deutschland dazu.

Wirtschaft fordert Alternativen

Für Landeshauptmann Günther Platter ist angesichts der massiven Zunahme des Lkw-Transits durch Tirol klar: „Damit es zu keinem Verkehrskollaps kommt und die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Versorgung der heimischen Bevölkerung und Wirtschaft gewährleistet werden kann, braucht es kontrollierte Maßnahmen."

Die Tiroler Wirtschaft hat sich bisher zurückhaltend zu den Blockabfertigungen geäußert, aber die Häufung ist ihr jetzt zu viel. Zuletzt haben sich Unternehmer an den Landeshauptmann persönlich gewandt. U. a. Holz Pfeifer befürchtet Auswirkungen im Zusammenhang mit der Belieferung. Gegenüber der Tiroler Tageszeitung bestätigt Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer (VP) den wachsenden Unmut über die Anzahl der Dosierungen. Bodenseer möchte die Belastungen für die Anrainer nicht kleinreden, aber allein die zehn Blockabfertigungstermine im Mai würden eine Gefährdung von Produktions- und Handelsbetrieben darstellen. Schließlich werde Tirol nicht nur aus Tirol selbst beliefert, sondern vor allem aus Bayern. Zudem steige der Pkw- und Kleintransporterverkehr ebenfalls.

Die politischen Signale gegenüber Bayern und Restösterreich begrüßt der Wirtschaftskammerpräsident, aber die heimischen Unternehmen dürften nicht die Versäumnisse der Nachbarländer ausbaden müssen. Bodenseer schlägt deshalb vor, die Anzahl der Blockabfertigungen zu reduzieren und Alternativen auszuprobieren. Dazu zählt er u. a. eine Verlagerung des starken Frühverkehrs in die Nachtstunden mit einer Aufhebung des Nachtfahrverbots. Auch für Pkw und Klein-Lkw sollten Dosierungen überlegt werden. Für Bodenseer wäre die probeweise Einführung von drei Fahrspuren im Unterland ebenso wie eine Geschwindigkeitsbeschränkung denkbar, die sich am Verkehrsaufkommen orientiert. Vom sturen Festhalten am Luft-Hunderter hält er nichts. (pn)