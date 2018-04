Innsbruck – Die gestrige Lkw-Blockabfertigung in Kufstein dauerte nur drei Stunden bis 8.15 Uhr. Probleme gab es keine, das Transit-Aufkommen war Dienstagfrüh nicht übermäßig groß. „Wahrscheinlich hat sich die Wirtschaft auch schon darauf eingestellt“, mutmaßt LH Günther Platter (VP). Jedenfalls bleibt das Land am Ball, am Donnerstag folgt die nächste Lkw-Dosierung, im Mai sind gleich zehn Lkw-Dosierungen geplant.

Platter und Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) wollen jedenfalls rasch ein Anti-Transit-Paket mit allen Parteien beschließen. Dazu zählt auch ein automatisiertes Dosiersystem. Sollte nämlich der Transit weiter anwachsen, denkt Platter über „verschärfte Maßnahmen“ nach. Und Felipe ergänzt, dass es ja für die angepeilte Obergrenze von einer Million Fahrten im Jahr einen entsprechenden Regelmechanismus benötige.

Dass künftig Lkw der Schadstoffklasse Euro 6 ebenfalls unter das sektorale Lkw-Fahrverbot fallen sollen, ist für die schwarz-grüne Landesregierung klar. „Mit Expertisen untermauert, braucht es dazu noch diplomatisches Geschick in den Verhandlungen mit der EU“, sagt Felipe.

Ganz im Zeichen des Wohnens steht die erste Regierungsklausur von Schwarz-Grün II am 8. und 9. Mai. Im Zusammenhang mit der Mindestsicherung soll Sozial-LR Gabriele Fischer (Grüne) bis dahin notfalls die gedeckelten Wohnkosten nachjustieren, Wohnbau-LR Beate Palfrader (VP) wurde mit einer Leerstandserhebung und der Ausarbeitung eines landesweiten Mietzinsunterstützungsmodells beauftragt. Platter will den Gesprächen mit dem Gemeindeverband nicht vorgreifen, aber Ziel seien Richtlinien, die für alle Gemeinden gelten. Das mit 30 Mio. Euro dotierte Beihilfenkonzept solle eine Ergänzung zur Miet- und Wohnbeihilfe sein, betont Platter. „Für leistbares Wohnen benötigt es jedoch ein Bündel an Maßnahmen.“ Felipe wünscht sich darüber hinaus auch landeseinheitliche und transparente Vergabekriterien bei der Wohnungsvergabe. (pn)