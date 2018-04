Von Angela Dähling

Gerlos – Die Tage der Skihütte vor der Talstation der Gerloser Dorfbahn sind gezählt. So oder so. Der Partystadl wird mit dem Wintersaisonende abmontiert. Das war zwar sowieso schon von Grundbesitzer Reinhard Hollaus bei der Errichtung in Abstimmung mit der Gemeinde geplant. Aber ob die Pläne, die Hütte auch nächsten Winter wieder ohne Bauverhandlung als „vorübergehenden Bestand“ aufzustellen, aufgehen, ist fraglich.

Wie berichtet, hatte der Nachbar – Hotelier und Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl – Einspruch gegen die Errichtung der mobilen Après-Ski-Bar erhoben. Hörl hat selbst ein Lokal neben der Bergbahn errichtet. „Mir ging es nie darum, das Loka­l zu verhindern, was durch aufschiebende Wirkung möglich gewesen wäre“, sagt er. Vielmehr gehe es ihm darum, dass ein Partystadl kein „vorübergehender Bestand“ sein könne und demnach die Skihütte unrechtmäßig errichtet wurde. Die zuständige Richterin am Landesverwaltungsgerich­t in Innsbruck, wo am 28. Februar die Verhandlung stattfand, sieht das genauso. In dem nun vorliegende­n Urteil kommt sie zu dem Schluss, dass der Partystad­l als bauliche Anlag­e nicht anders zu beurteilen wäre als sonstige lediglich während der Wintersaison genutzte Gastronomiebetriebe. Es gebe keinen besonderen Verwendungszweck mit eindeutig zeitlicher Begrenztheit. Aber das sei für die Genehmigung von Anlagen vorübergehenden Bestandes ausschlaggebend. Verwiesen wird auf Notstandsbauten, Tribünen für sportliche oder kulturelle Veranstaltungen, Schutzbauten der WLV und Baustelleneinrichtungen für Kraftwerksbauten. Der Lokalchef Reinhard Hollaus sieht das Ganze gelassen: „Ich stelle mich der neuen Herausforderung. Die Hütte wurde gut angenommen, das ist mir das Wichtigste.“

Laut Bürgermeister Andrea­s Haas könnte von ihm aus die Skihütte auch fix errichtet und damit bauverhandelt werden. Man habe diesen Winter testen wollen, wie verträglich der Partystadl in dem sensiblen Nahbereich von Kirche und Schule sei. Einen „eigenartigen Beigeschmack“ habe Hörls Beschwerde aber schon, weil ja von Anfang an klar war, dass die Hütte mit Saisonende wieder abgebaut werde. Die erhoffte Rechtsklarheit habe er durch das Urteil aber noch nicht gewonnen. „Es ist nicht präzise genug und lässt zu viele Unklarheiten offen: Wie schaut es dann mit temporären Skischulhütten oder Lagercontainern im Skigebiet aus?“, fragt sich Haas. Nach Rücksprache mit dem Anwalt der Gemeinde steht nun fest, dass die Gemeinde gegen das Urteil berufen will.

„Ich habe mir das Urteil noch nicht genau durchgelesen“, sagt Franz Hörl auf Anfrage der TT. „Aber offenbar sieht das Gericht es genauso, dass ein Lokal dieser Größenordnung mit Küche, Bar, Ausschank und WC nicht als vorübergehender Bestand wie ein Baucontainer zu werten ist“, meint er und unterstellt dem Bürgermeister ein „eigenartiges Rechtsverständnis“. Denn durch die Genehmigung als „vorübergehender Bestand“ werde die Bauordnung umgangen und Anrainerrechte würden ausgehebelt.