St. Ulrich a. P. – Um die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft gewährleisten zu können, hat die Gemeinde St. Ulrich zusammen mit dem Ingenieurbüro Peter Pollhammer ein Projekt ausgearbeitet. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Grundsatzbeschluss für dessen Umsetzung gefasst.

Simon Danzl, zuständig für Wasser- und Kanalangelegenheiten, präsentierte anfangs ein paar Zahlen. Demnach liegt der durchschnittliche Wasserverbrauch in der Gemeinde St. Ulrich inkl. St. Jakob in Haus bei 552 m³ pro Tag, an Spitzentagen seien es 1095 m³. „Die Gemeinde rechnet in rund 50 Jahren mit einer Steigerung des Wasserverbrauches von 30 Prozent“, sagte Danzl.

Das erforderliche Speichervolumen von rund 800 m³ können die drei Hochbehälter Lastal neu, Lastal alt und Latschenbad mit insgesamt rund 380 m³ Speichervolumen nicht erfüllen. Deshalb wird im Projekt vorgeschlagen, zwei neue Hochbehälter zu errichten, einer im Bereich Lastal neu (mit 500 m³ Speichervolumen) und einer in der Nähe des Dorfzentrums (mit 300 m³ Speichervolumen).

Zudem sieht das Projekt unter anderem auch die Errichtung einer Abdichtungsschicht an der neuen Stollenquelle vor. „Bei starkem Regen gab es leichte Trübungen beim Wasser. Die Wasserqualität hat aber immer gepasst, das haben wir kontrolliert“, erklärt Danzl gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Bei Unwettern kam es auch zu extremen Schüttungsschwankungen, die durch die Abdichtung der Quelle ebenfalls verhindert werden sollen. Das Wasser der alten Stollenquelle soll dann in den Hochbehälter Lastal neu eingeleitet werden. Im Projekt miteingeplant wurden außerdem Verbesserungsmaßnahmen am Ortsnetz, darunter etwa die Errichtung von Ringschlüssen und der Austausch von Leitungen.

Die Gemeinde hat eine Umsetzungsfrist von 15 Jahren gesetzt. „Geplant ist, dass innerhalb der ersten fünf Jahre der Hochbehälter in der Nähe des Ortszentrums errichtet wird“, gibt Danzl einen groben Zeitplan vor, sobald die erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden.

Zu den Kosten möchte sich Danzl gegenüber der TT noch nicht äußern. „Genau können wir erst etwas sagen, wenn Details geklärt sind“, sagt der Gemeinderat. (miho)