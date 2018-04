Finanzkraft. Diese Kennzahl wird für jede Gemeinde auf Basis von eigenen Steuern (z. B. Kommunalsteuer) und den Abgabenertragsanteilen berechnet. Sie macht einen Vergleich zwischen den einzelnen Gemeinden bzw. Bezirken möglich. Der Bezirk Lienz liegt bei der Finanzkraft an letzter Stelle, Zweitletzter ist Innsbruck-Land. Die Stadt Innsbruck ist am finanzstärksten.

Verschuldungsgrad. Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent ihrer Einnahmen eine Gemeinde nach Bezahlung der laufenden Ausgaben noch für die Schuldenrückzahlungen aufbringen muss. Sind es mehr als 80 Prozent, so gilt die Gemeinde als „voll verschuldet". In Osttirol betrifft das neun Gemeinden, sechs davon sind sogar zu 100 Prozent verschuldet: Anras, Iselsberg-Stronach, Kartitsch, Prägraten, St. Veit und Untertilliach.

Quelle. Gemeindefinanzbericht des Landes 2017: Die Finanzlage der Gemeinden Tirols im Haushaltsjahr 2016.