Innsbruck – Im Vergleich zum Dienstag war das Schwerverkehrsaufkommen gestern Früh an der Grenze in Kufstein/Kiefersfelden deutlich höher. Damit haben die Behörden auch gerechnet, vier Stunden lang wurde deshalb am Donnerstag ab 5 Uhr erneut eine Blockabfertigung durchgeführt. Kurzfristig kam es dabei zu Rücksstaus auf bayerischer Seite, gegen neun Uhr konnte die Lkw-Dosierung wieder aufgehoben werden. Weitere 22 sind heuer noch vorgesehen, vor allem im Mai wird der Lkw-Verkehr gleich zehnmal heruntergebremst.

Nach dem Murren der Tiroler Wirtschaft zu Wochenbeginn gab es am Donnerstag wieder Proteste in Italien. Der Handwerker- und Frächterverband Confartigianato kritisierte, dass die österreichische Regierung einseitig den Verkehr Italien – Deutschland gefährde. Nazzareno Ortoncelli, Präsident der Confartigianato-Frächter, forderte erneut auf, ein Verfahren gegen Österreich einzuleiten. Schließlich sei die Route für italienische Unternehmen von wesentlicher Bedeutung, um die Märkte Österreichs, Deutschlands und der skandinavischen Länder zu erreichen. „Die Transportwirtschaft umweltverträglich zu gestalten, ist eine Pflicht“, betont Ortoncelli, doch die Hürden seien abzubauen. Aus Bayern und Berlin gibt es ebenfalls immer wieder Proteste.

Beim Verkehrsgipfel in Bozen am 12. Juni dürften die Blockabfertigungen, die von LH Günther Platter (VP) und seiner Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) vehement verteidigt werden, wieder Thema sein. Wie auch die Korridormaut auf der Brennerachse, um den Schwerverkehr auf die Bahn zu verlagern. Denn im ersten Quartal 2018 sind 68.350 Transit-Lkw mehr auf der Brennerachse unterwegs gewesen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im März betrug die Steigerung erneut 5,2 Prozent, seit Jänner 12,4 Prozent. 620.841 Transitfahrten wurden bei der Mautstelle Schönberg gezählt.

Alarmiert sind die Grünen wegen der Öffnung des Pannenstreifens auf Autobahnen in Ostösterreich. In Tirol wäre die Blockabfertigung damit rechtlich nicht länger aufrechtzuerhalten. „Grundlage der Blockabfertigung ist der Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit. Dieses Argument wäre bei einer zusätzlichen Spur wohl nicht mehr zu halten“, sagt Verkehrssprecher LA Michael Mingler. Die Grünen wollen daher von Verkehrsminister Hofer wissen, ob es bei seiner Zusage bleibt, Tirol von einer Pannenstreifen-Öffnung auszunehmen. (pn)