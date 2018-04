Von Alexandra Plank

Innsbruck – Die Betreuung Pflegebedürftiger in einer Gesellschaft, die stetig an Tempo zulegt, ist die größte Herausforderung für die Zukunft. Während die Landeshauptleute darum kämpfen, dass die Kosten, die durch den Wegfall des Pflegeregresses entstanden sind, beseitigt werden, eröffnet der Vorarlberger LH Markus Wallner (ÖVP) eine weitere Diskussionsebene. Er beabsichtigt noch heuer die Abschaffung des Vermögensregresses in Vorarlberg auch bei der 24-Stunden-Pflege.

Tirols Frauen- und Soziallandesrätin Gabriele Fischer hat vor der Wahl eine Arbeitsgruppe zur 24h-Betreuung geleitet. Sie hat keine Freude mit dem derzeitigen System, das über Agenturen mit ausländischen Arbeitskräften, – fast ausschließlich Frauen – abgewickelt wird. „Die Frauen bekommen nur 1,50 Euro pro Stunde, die Agenturen erbringen wenig Leistung, erhalten aber für die Vermittlung am meisten Geld“, kritisiert Fischer.

Neben diesem modernen „Sklaventum“ sei auch die Ausbildung der ausländischen Betreuerinnen nicht nachvollziehbar. „Es ist von der Einführung eines Qualitätsgütesiegels die Rede, die Frage ist, von wem wird das überprüft?“, so Fischer. Es sei Fakt, dass viele Betreuerinnen heillos überfordert seien und die Mitarbeiter der Hauskrankenpflege mit der Behebung falscher Behandlungen befasst seien. „Dieser wichtige Bereich darf nicht der Privatwirtschaft überlassen werden. Die 24h-Betreuung muss eine öffentliche Aufgabe werden“, so Fischer. Zudem müsse darauf geachtet werden, dass Angehörige, die die Pflege übernehmen, dafür entlohnt werden. Auch eine Anrechnung auf die Pensionszeiten sei unerlässlich.

Ihr ÖVP-Pendant in der Regierung Bernhard Tilg will die Pflege zu Hause attraktivieren. Er tritt für eine Erhöhung des Pflegegeldes durch den Bund ein. Der „Strukturplan Pflege werde unter dem Motto „mobil vor stationär“ überarbeitet. Tilg will sich hinsichtlich einer Entprivatisierung der 24h-Betreuung nicht festlegen, die ausländischen Betreuerinnen würden einen wertvollen Beitrag leisten. Das Leistungsangebot der 63 Tiroler Sozial- und Gesundheitssprengel sei enorm ausgebaut worden. Eine weitere Flexibilisierung der Dienste werde angedacht: „Insbesondere für die Pflege von Pallativpatienten und beatmungspflichtigen Angehörigen zu Hause braucht es pflegerische Nachtbereitschaftsdienste zur Entlastung der Angehörigen.“

Tilg verweist darauf, dass der Trend hin zu alternativen Wohnformen geht. „Hierfür erstellen wir derzeit mit dem Gemeindeverband und der Stadt Innsbruck eine Richtlinie für die Implementierung eines Kümmerers mit Betreuungsleistungen für Bewohner betreuter Wohneinheiten.“ (siehe rechts). Die (PVA) würde seit Jahren ein Pensionsversicherungsmodell für pflegende Angehörige führen. „Ein Ausbau dieses Angebotes wäre wünschenswert“, so Tilg. UMIT-Experte Harald Stummer gibt an, 2017 hätten 30.000 Personen in Österreich die Förderung des Bundes über die 24h-Betreuung beansprucht, 140 Mio. Euro Förderung flossen. „Wallners Modell mit einer Erhöhung von 50 Euro pro Monat würde 16 Millionen jährlich ausmachen“, sagt der Gesundheitsökonom: „Das Problem ist, dass wir dann nur Betreuung und keine qualifizierte Pflege haben.“ Eine höhere Subvention würde zudem nur kurzfristig den Bedarf an stationären Pflegeplätzen verkleinern.

Er halte es für schwierig, die 24h-Betreuung zu verstaatlichen. Die frauenpolitische Dimension der Pflege sei immens. In Südtirol gab es 2017 eine Kampagne zum Thema „Töchter pflegen – Söhne erben“. Stummer erklärt, dass diese gesellschaftlich starke Machtposition viele Auswirkungen hat – weniger Pension, dafür stärkere psychische und körperliche Belastung. „Entlohnungen der pflegenden Angehörigen wären sinnvoll, würden aber das System zementieren“, schließt der Experte.