Von Michael Mader

Rattenberg – Die so genannte angepasste Planung für den Hochwasserschutz Unteres Unterinntal liegt nun vor. Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler und Markus Federspiel, der Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft im Land, stellten das Projekt gestern in Rattenberg vor. Anregungen der Grundeigentümer aus den drei geplanten Retentionsräumen Kramsach/Voldöpp, Radfeld/Kundl und Angath wurden in das Projekt ebenso eingearbeitet wie Wünsche der Gemeinden.

„Wir haben etwa 90 Prozent erfüllen können, nur wenige technisch nicht machbare Ausnahen sind nicht gegangen“, sagt Geisler. So ist bei Kramsach/Voldöpp der Damm Richtung Dorf um 1,5 Meter niedriger. Auf der Südseite rückt der Damm näher zum Inn. Der Abschlussdamm im Osten kann wie von den Grundeigentümern gewünscht abgerückt werden.

In Radfeld rückt der westliche Damm bis zum Windschutzgürtel ab. Damit gewinnt man weitere 20 Hektar für die künftige landwirtschaftliche Entwicklung. Entlang der Autobahn bis zur Kläranlage und um die Kläranlage herum werden Mauern statt Erddämme errichtet. Auch auf der Seite der Bahntrasse sind im oberen Abschnitt nun Mauern geplant. Aus hydraulischen Gründen und aufgrund der Autobahn-Kontrollstation nicht möglich ist eine Verschiebung des Einlaufbauwerkes. In Kundl konnte der Damm weiter zur Autobahn abgerückt werden.

Wesentliche Verbesserungen für die Grundeigentümer soll es in Angath geben. Ein Teil der Dämme wird wesentlich niedriger und der Damm am Inn konnte weiter abgerückt werden. Auf dem Damm Richtung Autobahn ist eine hochwassersichere Straßenverbindung nach Langkamp-­fen realisierbar. Nicht möglich ist auch hier die Verschiebung des Einlaufbauwerks.

„Wir haben nachgeschärft, jetzt liegt es an den jeweiligen Gemeinden. Das angepasste Projekt soll jetzt im Gemeinderat vorgestellt werden, dann wird es auch eine gemeinsame Sitzung mit dem Bezirkshauptmann geben“, erklärt Geisler. Das Land habe nun alle Möglichkeiten ausgeschöpft, jetzt brauche es einen Antragsteller für die Einreichdetailplanung. Dafür muss der Wasserverband gegründet werden, dem bekanntlich nur fünf der acht Gemeinden zugestimmt haben.

Geisler: „Radfeld, Kundl und Angath fehlen noch. Es geht aber um die Sicherheit der Bevölkerung und den Schutz von 2200 Gebäuden“, appelliert er an einen Zusammenhalt. „Wir sind aber nicht auf einem Basar oder im Wunschkonzert“, fügt er an. Forderungen wie etwa die Aufhebung des sektoralen Fahrverbots durch Kundl hätten mit dem Hochwasserschutz nichts zu tun.

Nicht ganz so positiv wie das Land sieht Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger das Projekt. Er sieht noch in allen Retentionsräumen Verbesserungspotenzial: „Ohne Bauern gibt es keine Retentionsflächen, aber es muss auch eine Zukunft für die Landwirte geben“, meint er. Für den einen oder anderen seien die geplanten Retentionsflächen fast existenzbedrohend.

Den Wasserverband zu verordnen, wie es die Wörgler Bürgermeisterin Hedi Wechner vorgeschlagen hat, davon hält Geisler wenig: „Alle sollen gemeinsam das Thema angehen. Wechner ist eine Bürgermeisterin, die sich wenig für den Schutz der Bevölkerung ins Zeug gelegt hat.“ Und Hechenberger spricht gar von Enteignungen, die man sich nicht gefallen lassen werde.