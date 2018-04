Kufstein – Die Zeichen in Sachen Verkehr stehen in Kufstein auf Sturm: Der Gemeinderat hat sich mit seiner Resolution zur Herausnahme des Autobahnabschnittes zwischen der Staatsgrenze und Kufstein-Süd aus der Vignettenpflicht eine Abfuhr geholt. Dazu wollte Kufstein, dass das Bundesstraßen-Mautgesetz geändert wird. Jetzt muss BM Martin Krumschnabel zur Kenntnis nehmen, dass das Ministerium Nein sagt, „weil diese Ausnahme ein Präjudiz schaffen würde für Wünsche nach Vignettenbefreiungen oder -sonderlösungen, die auch aus zahlreichen anderen Regionen vorliegen“. Dies würde nach Einschätzung des Ministeriums die österreichweite Einheitlichkeit des Vignettensystems und damit auch die Finanzierung des hochrangigen Straßennetzes gefährden. Außerdem sieht man in Wien nicht nur die Vignettenpflicht als alleinigen Auslöser des Problems. Das Ministerium sieht als eine Lösung, dass das Land Tirol eine Mautpflicht für die Vignettenfluchtstrecken, also die Landesstraßen, einführt, um damit das Ausweichen unattraktiv zu machen.

„Damit steht fest, dass Kufstein von Seiten des Bundes mit keiner Unterstützung rechnen kann“, zieht Krumschnabel ernüchtert Bilanz. Enttäuscht sei er auch darüber, dass vor der Nationalratswahl Kandidaten der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ die Änderung versprochen hätten.

„Die Autobahn war immer auch als Umfahrung von Kufstein gedacht, es ist geradezu absurd, dass wegen einer Vignette viele Autofahrer diese Ausweichroute nicht mehr nutzen, sondern mitten durch die Stadt fahren und durch Abgase und Lärm sowie durch erhebliche Behinderungen die Bevölkerung belästigen“, so Krumschnabel in einer Presseaussendung. „Man braucht sich nicht zu wundern, wenn die Menschen von der Politik die Nase voll haben, wenn sie auf derartige Weise hinters Licht geführt werden und jetzt erkennen müssen, dass jahrelange Versprechungen niemals ernst gemeint waren“, schimpft er. Der Stadtrat wolle nun ein Maßnahmenpaket schnüren. „Dies beginnt mit Fahrverboten durch Wohngebiete, einer möglichen Ausweichstraße über den Bahnhof bis zu einer weiteren Dosierampel“, kündigt Krumschnabel an. Ein von ihm angedachtes Volksbegehren will er weiter nicht ausschließen.

„Es wird aber nicht möglich sein, die Problematik zu lösen, wenn keine große Verkehrslösung kommt. Es muss nicht der Tunnel durch den Kaiser sein, es ist eigentlich egal, welche Lösung uns nützt. Jetzt nichts zu unternehmen, wäre für Kufstein fatal“, so Krumschnabel. (wo)