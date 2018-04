Nach zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen unter jungen Flüchtlingen in Telfs — bei denen jeweils auch Messer mit im Spiel waren — sieht sich die Telfer FPÖ in ihrer Kritik bestätigt: „Genau davor haben wir von Anfang an gewarnt, als wir uns gegen die Errichtung des Heimes für unbegleitete Minderjährige in Telfs gestellt haben", meint Ortsparteiobmann Alfred Pöschl. Er wirft BM Christian Härting (Wir für Telfs) und seiner Amtskollegin Isabella Blaha aus Scharnitz — die bei einem Anrainer-Infoabend im Sommer 2016 anwesend war — vor, das Projekt „mit Beschwichtigungen gegen den Willen der Bevölkerung durchgedrückt" zu haben. Nun müssten Härting und seine Partei „dafür geradestehen und für Ordnung sorgen. Die Verunsicherung in Telfs ist zu Recht groß", ergänzt der Telfer FPÖ-Gemeindevorstand Michael Ebenbichler. „Wir fordern echte Konsequenzen und keine Alibiaktionen."

„Wir nehmen die beiden Vorfälle sehr ernst und natürlich müssen die Täter gefasst und ausgewiesen werden", kontert BM Härting. Er und seine Fraktion würden sich schon seit Langem intensiv für die Sicherheit in Telfs einsetzen. So habe man erst vor Kurzem die Petition zur personellen Aufstockung des Polizeipostens dem Nationalrat überreicht und arbeite auch sonst ständig mit den Sicherheitskräften zusammen.

„Ähnlich konkrete Aktivitäten würde man sich auch von den Kritikern aus den Reihen der FPÖ wünschen, die ja mit dem FPÖ-Innenminister einen optimalen Ansprechpartner hätten", meint Härting. Er wirft der FPÖ vor, in der Bevölkerung „das Gefühl der Unsicherheit zu schüren". Beim FPÖ-Obmann liege „der Verdacht nahe, dass er auf solche Zwischenfälle mit Asylwerbern geradezu wartet, um in seinem Sinn politisch punkten zu können". (TT)