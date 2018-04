Von Wolfgang Otter

Kufstein – Vorerst wird es keine Streifentätigkeit eines privaten Sicherheitsdienstes in der Kufsteiner Innenstadt geben. Dies teilen Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) und Vize-BM Hannes Rauch (ÖVP) als eines der Ergebnisse der Sitzung des Sicherheitsausschusses mit.

Wie berichtet, hatten zwei brutale Überfälle in den vergangenen Wochen für Verunsicherung und einige Diskussionen über die Sicherheit in der Stadt gesorgt. Fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren wurden als Verdächtige ausgeforscht und in Untersuchungshaft genommen.

Eine erste Maßnahme aus der folgenden Diskussion, eine bessere Beleuchtung an einem der Tatorte (ÖBB-Parkplatz Kufstein-Zell), wurde rasch umgesetzt, eine zweite angedachte wird vorerst ausgesetzt. Krumschnabel wollte während ausgesuchter Zeiten einen privaten Sicherheitsdienst auf die Straßen schicken. Jetzt kommt es vorerst anders, wie Krumschnabel und Ausschussobmann Rauch berichten. Das Geld für diesen Sicherheitsdienst wird man in die eigene Stadtpolizei pumpen und diese beauftragen, die Diensteinteilung so zu verändern, dass hinkünftig mehr Streifendienste möglich sind. Diese Maßnahme werde man vorerst für drei Monate umsetzen und dann im Sicherheitsausschuss evaluieren.

Weitere Punkte, die nun dem Stadtrat zur Diskussion vorgelegt werden: Die gesamte Stadt soll durchforstet und „dunkle Ecken“ mit mehr Licht ausgeleuchtet werden.

Zudem ersucht die Kommunalpolitik auch die Bundespolizei nochmals, vermehrte Streifendienste in der Nacht durchzuführen. Eventuell sogar, wie von Rauch bereits angedeutet, durch Diensthunde verstärkt. Außerdem sind Vernetzungsgespräche zwischen Stadt, Polizei und Tiroler Soziale Dienste (TSD) und Bezirkshauptmannschaft geplant. Ziel sei, wie Rauch bereits angedeutet hatte, dabei in Erfahrung zu bringen, welche Asylwerber sich in Kufstein aufhalten.

Und auch das Thema Videoüberwachung ist noch nicht ganz vom Tisch: Wenn es auch nicht möglich ist, aufgrund fehlender so genannter Hotspots, an Punkten, an denen sich besonders viele Verbrechen ereignen, eine Videoüberwachung zu bekommen, wäre es möglich, zur Verkehrsüberwachung Kameras anzubringen.

„Aber“, so Rauch, „im Prinzip ist Kufstein eine sichere Stadt.“ Aufgabe der Politik sei es zudem auch, das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken. Welche Maßnahmen im Einzelnen umgesetzt werden, soll der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung entscheiden.