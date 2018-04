Von Michael Mader

Kufstein – 150 bis 160 Schüler der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Kufstein werden voraussichtlich im Sommer 2019 erstmals in einem eigenen Schulhaus unterrichtet werden. Bis dahin sollten die umfangreichen Bauarbeiten für das 7,1 Millionen Euro teure Projekt in unmittelbarer Nähe des Bezirkskrankenhauses in Kufstein abgeschlossen sein. Gestern jedenfalls erfolgte der Spatenstich durch die stellvertretende Direktorin der Krankenpflegeschule, Claudia Schweiger, Krankenhausverbandsobmann Rudi Puecher und die Bürgermeister Alois Margreiter, Josef Ritzer und Josef Dillersberger.

Erstmals seit ihrem nunmehr 60-jährigen Bestehen erhält die Schule ein eigenes Gebäude, das zweigeschoßig in Holzbauweise entstehen wird. Das Gebäude steht auf einer Betonplatte und hat eine Stahlbetonwand, die das Haus stabilisieren soll, der Rest wird zum Großteil aus Holz gebaut werden. Architekt Dietmar Neururer brach beim Spatenstich eine Lanze für den Holzbau: „Hier entsteht ein positives Beispiel für die Zukunft des Bauens. 80 Prozent der Gebäude sind heutzutage Sondermüll, der uns irgendwann vor ein Entsorgungsproblem stellen wird.“

Das neue Schulgebäude umfasst ein Empfangsfoyer, einen Büro- und Verwaltungsbereich sowie Garderoben im Erdgeschoß, im ersten Stock finden sechs Klassenzimmer, Simulationszentrum, Bibliothek und Medienräume Platz. Derzeit ist die Gesundheits- und Krankenpflegeschule noch in mehreren Räumen des Krankenhauses und in einem Container-Bauwerk untergebracht. Später soll die neue Schule über einen Verbindungsgang auch an den geplanten vierten Bettentrakt des Krankenhauses angeschlossen werden.

„Der Neubau wird einerseits die Rahmenbedingungen für die Pflegeausbildung optimieren und andererseits benötigten Platz für verschiedene medizinische Fachabteilungen frei machen“, betonte Krankenhaus-Verbandsobmann Rudi Puecher. Dem Verband sei es auch wichtig gewesen, dass das Gebäude im Holzbau entsteht und Firmen aus der Region beim Bau zum Zug gekommen sind.