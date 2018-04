Von Max Strozzi

Oetz – Zwei Tage lang hat Raumordnungs-Landesrat Johannes Tratter (ÖVP) auf eine Anfrage zur Causa Oetz nicht reagiert. Dort hat das Land kürzlich die Umwidmung von fast 6000 m2 Wohngebiet für ein Immobilienanleger-Projekt abgesegnet, was bei SPÖ und Liste Fritz angesichts des knappen Wohnraums in Tirol auf Verwunderung gestoßen ist. Das Wohngebiet in Oetz muss einem so genannten Investorenmodell weichen. Dabei werden 55 Wohnungen errichtet und an finanzkräftige Immobilienanleger verkauft, die ihre Wohnung wiederum einem Hotelbetreiber zur Vermietung an Touristen zur Verfügung stellen. Die Sorge vor versteckten Freizeitwohnsitzen schwelt bei solchen Projekten mit, auch Hotellerievertreter haben keine Freude damit.

Nun hat der für Raumordnung zuständige LR Tratter die Umwidmung des Wohngebiets durch das Land verteidigt. Ein solches Projekt könne „eine nachhaltige Weiterentwicklung des touristischen Beherbergungsangebots in Oetz darstellen“ und würde der Schaffung von Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde dienen.

Die Umwidmung von Wohngebiet ist nicht zuletzt auch deshalb umstritten, weil das Tiroler Raumordnungsgesetz unter anderem als Ziel vorsieht, die Siedlungsgebiete zur Deckung des Wohnbedarfes der Bevölkerung zu erhalten sowie sparsam mit Grund und Boden umzugehen.

Ob die Umwidmung in Oetz mit diesen gesetzlichen Vorgaben in Einklang steht? Tratter sagt dazu, dass im Raumordnungsgesetz auch die Erhaltung und Weiterentwicklung der Wirtschaft festgehalten sei. „Von einer bodensparenden Nutzung kann jedenfalls aufgrund der vorliegenden Planung (fünf oberirdische viergeschoßige Hauptbaukörper mit Tiefgarage) ausgegangen werden“, so Tratter weiter. Zudem habe die Gemeinde Oetz ein größeres Areal angekauft, welches mit einem gemeinnützigen Wohnbauträger entwickelt wird. Ein Baustart sei noch heuer geplant. Weiters seien zwei Siedlungsbereiche mit mehreren Bauplätzen in Vorbereitung und würden den Gemeindebürgern angeboten werden.

Als vehementer Verteidiger solcher Investorenmodelle äußerte sich im Zuge der Causa Oetz auch Tirols NEOS-Chef und Hotelier Dominik Oberhofer. Schließlich hat auch er sein Hotel in Telfes im Stubaital um Appartements erweitert. Vier davon hat er verkauft, eines an ein britisches Paar, das laut Oberhofer auch den Hauptwohnsitz dorthin verlegen wird. Drei Appartements gingen für insgesamt eine Mio. Euro an die Firma TF Immo, die dem Enkel von Otto von Habsburg gehört, dem Deutschen Severin Meister, ein Freund der Familie und sein Trauzeuge, erklärt Oberhofer. Diese drei Einheiten (wie auch weitere Appartements aus dem Zubau) würden aber an Touristen vermietet, versichert Oberhofer. „Wir haben auf der Nachbarparzelle des Hotels eine Appartementanlage gebaut, weil Appartements am Markt besser nachgefragt werden“, sagt der NEOS-Chef: „Ich habe nicht vor, hier Freizeitwohnsitze zu errichten.“ Vermietet werde übrigens auch über Airbnb: „Wir zahlen dafür auch Kurtaxe und Fremdenverkehrsförderungsbeitrag.“ Er habe sich jedenfalls „wie Tausende andere Betriebe“ einen Partner ins Hotel geholt. Hauptaspekt dafür sei gewesen, die Eigenkapitalquote zu stärken. „Wir wollen das Risiko nicht komplett bankfinanziert haben, sondern das Risiko aufteilen“, so Oberhofer.