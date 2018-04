Von Hans Nikolussi

Reutte – Die Weichenstellung für die Entwicklung der Marktgemeinde in den nächsten zehn Jahren fußt auf der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzepts (ÖROK). Für die gesetzlich vorgeschriebene Willensbekundung durch die Kommune wurde bereits zweimal die Frist verlängert. Nun hat man in einer Bürgerversammlung im Lina-Thyll-Saal das neue Konzept, das bis 2028 Gültigkeit hat, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Gut fünf Dutzend interessierte Gemeindebürger hatten sich eingefunden, um sich von Bürgermeister Luis Oberer und den Ortsplanern Informationen zu holen. An der bekannten Strategie des Bezirkshauptortes will man festhalten: Belebung des Zentrums durch Ansiedlung und noch mehr verstärkter Wohnbau, keine Etablierung von Geschäften an der Peripherie, die Stärkung des Grünraumes im Markt, keine Widmung von weiterem Bauland, mögliche Entflechtungen von hausgemachten Verkehrsströmen im Ort, die Schaffung neuer Radfahrmöglichkeiten. Alles Vorhaben, die bereits in den letzten Jahren Priorität hatten.

Eine Wachstumsquote von knapp über einem Prozent, wie sie auch in der abgelaufenen Periode angepeilt und erreicht wurde, soll weiterhin das Ziel sein. „Wir wollen wachsen. Aber in einem erträglichen Maß. So wie es auch schon die letzten Jahre der Fall war. Das verträgt Reutte, da sind wir uns fraktionsübergreifend einig“, meinte Oberer dazu. Dem Bau von Wohnungen außerhalb des Zentrums wolle man entgegenwirken. Dabei stünden der Gemeinde durch Widmung und Umlegung von Bauland wichtige Instrumente zur Verfügung, die wolle man nutzen. In der letzten Periode des Konzeptes seien bis 2009 lediglich 12 Wohnungen im Zentrum realisiert worden, danach bis heute schon 165. Diesen Trend gelte es fortzuführen. Die Nachfrage nach Wohnraum sei weiterhin ungebrochen. Dem müsse man Rechnung tragen. So seien zum Beispiel beim Projekt Lutterottistraße für die 31 Einheiten bereits 80 Interessenten gemeldet. Mietkaufmodellen soll eine Absage erteilt, Eigentumswohnungen vermehrtes Augenmerk geschenkt werden.

Die Attraktivierungsbestrebungen im Untermarkt seien eingeleitet, die Neugestaltung des Geländes um Park und Neue Mittelschule Untermarkt auf Schiene, Planungen über die Gestaltung des Sax-Areals angedacht und die Möglichkeiten rund um das Klosterareal im Gespräch. Hier sollten zeitnah Entscheidungen fallen.

Der Grünraum im Bezirkshauptort ist allen Mandataren im Gemeinderat ein wichtiges Anliegen. Hier dürfe es keine Abstriche geben.

Auf die Frage einer Zuhörerin, wie sich denn der Planungsverband zu den Entwicklungen im Zentralraum äußere, meinte der Reuttener Gemeindechef, dieser Verband käme „bedauerlicherweise nicht über den Status eines Debattierclubs hinaus“, man beschäftige sich dort kaum mit wirklich relevanten Themen, die über die Gemeindegrenzen hinaus von Wichtigkeit wären. Es sei höchst an der Zeit, so Oberer, interkommunal besser ins Gespräch zu kommen und das Große und Ganze im Blick zu haben. Zusammenarbeit sei angesagt. In die gleiche Kerbe schlug da als Zuhörer EWR-Vorstand Christoph Hilz, der auf die gelungenen Bestrebungen, gemeindeübergreifende Gewerbezonen zu schaffen, auf Füssen verwies.

Mehr für die radfahrende Bevölkerung von Reutte zu tun, regte Alexander Pacher an. BM Oberer appellierte in diesem Zusammenhang an die Radfahrer, doch größeres Selbstbewusstsein zu entwickeln und sich der „Sharrows“ mehr zu bedienen. Ein Umdenken beim Nahverkehr, mit dem Umsteigen aufs Rad, könnte die verzwickte Situation durchaus verbessern, war er sich sicher.

Das Konzept liegt nur für sechs Wochen im Gemeindeamt auf, Stellungnahmen könnten noch berücksichtigt werden.