Offensiv den Öffi-Ausbau in Innsbruck und Umgebung vorantreiben wollen die Grünen. Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe und der Innsbrucker Bürgermeisterkandidat Georg Willi gehen dabei Hand in Hand vor. Über die Aussage von Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), die Straßenbahn nach Abschluss des laufenden Projekts vorerst nicht weiter ausbauen zu wollen, kann Georg Willi nur den Kopf schütteln. Die Bürgermeisterin verkenne, dass Innsbruck eine wachsende Stadt sei, und es vorausschauende Projekte beim öffentlichen Verkehr brauche. „Schienennetzpläne haben eine unglaublich lange Vorlaufzeit – der Beschluss für den aktuell laufenden Regionalausbau fiel bitte noch unter Herwig van Staa. Deshalb müssen wir jetzt am Ball bleiben und den Ausbau weiter vorantreiben“, betont Willi. Wichtig sei, dass die Trassen auf jeden Fall freigehalten werden. Georg Willi warnt vor einem Stillstand in der Stadt Innsbruck, wenn Oppitz-Plörer in ihrem Amt als Bürger- meisterin bestätigt werde.

LHStv. Ingrid Felipe verweist darauf, dass die S-Bahn auch für das Innsbrucker Stadtgebiet ein wichtiges Verkehrsmittel darstellt . Um hier das Angebot zu verbessern, werden weitere Haltestellen gebaut – als Erstes bei der Messe im kommenden Jahr, 2020 dann die Haltestelle Höttinger Au, in der Nähe des Gymnasiums. In den nächsten Jahren würde auch der Umbau des Westbahnhofs sowie die Haltestelle beim Wifi in Angriff genommen, erklärt Felipe.

Ihre verkehrspolitischen Forderungen für die Landeshauptstadt präsentierte gestern auch die Liste Fritz. Bürgermeisterkandidat Thomas Mayer fordert ein neues Verkehrskonzept, das alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigen solle. Speziell die Einzelticketpreise bei den Öffis seien in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen – diese müssten wieder runter. Die Dieselbusflotte müsse auf E-Busse umgerüstet werden.

Beim Parken müsse die Stadt eine Tiefgaragenoffensive ins Leben rufen, wie Harald Schweiger meint. Die Parkgebühr in der Innenstadt solle auf 19 Uhr begrenzt werden. Zudem benötige es Parkplatzgarantie für jeden Anwohnerkartenbesitzer.

Während viel Geld in die Rad-WM gepumpt werde, drohen die Alltags- und Freizeitradler auf der Strecke zu bleiben, befürchtet Daniel Holzer. Während in der Innenstadt Radwegelücken zu schließen seien, müssten auch der Sieglanger besser angeschlossen und die Gefahrenstelle Kettenbrücke entschärft werden.

Weiters steht die Liste Fritz zum Umbau der Grassmayrkreuzung und dem Bau eines eigenen Autobahnanschlusses für den Flughafen. Für den Sieglanger fordert man eine Autobahneinhausung, die mit Wohnungen überbaut werden soll. (dd, mami)